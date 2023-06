Cinquanta metri di dolcezza: è la seada più lunga del mondo 

Trenta chilogrammi di semola di grano duro rimacinata, cinque chili di strutto, trenta di formaggio ovino prodotto a Santa Caterina di Pittinurri e dieci di limoni provenienti dagli alberi di Milis. È la seada da Guinness, lunga oltre cinquanta metri, fritta in trenta litri di olio di oliva di Cuglieri e servita con quindici chili di miele locale, realizzata nel Villaggio Coldiretti, allestito sul lungomare Cossiga, in occasione della ventesima edizione del campionato mondiale di Rally Italia Sardegna, in corso a Olbia.

A preparare il tipico dolce sardo - circa seicento porzioni da far degustare ai visitatori - una squadra di sei persone, i produttori di Campagna Amica, tanti volontari e associazioni impegnati negli eventi collaterali a quello sportivo.

Dopo la ricotta prodotta in occasione della tappa ad Alghero della scorsa edizione del campionato internazionale, nel libro dei Guinness World Record sarà iscritta anche la seada più grande del mondo.

La produzione in formato maxi di una delle eccellenze sarde della tradizione dolciaria si inserisce nel progetto, portato avanti da Coldiretti Sardegna di promozione del territorio e delle sue attività attraverso forme di turismo legate al settore dell’agroalimentare che, nella kermesse sportiva olbiese, prevede appuntamenti con il buon cibo, tra laboratori didattici e street food.