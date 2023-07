Cinquanta gruppi al Redentore 

Cinquanta gruppi sono pronti a sfilare per la festa del Redentore, nella sua 123esima edizione che si terrà a partire dal 26 agosto. Ancora in fase di definizione, l'evento promette già ottimi risultati. Per il primo giorno è prevista la grande sfilata delle maschere tradizionali, il 27 la sfilata dei costumi e cavalieri provenienti da tutta l'Isola e il Festival regionale del folclore (anche quest'anno allo stadio Frogheri); La kermesse si concluderà il 29 con la celebrazione religiosa al monte Ortobene.

Percorsi

Il tutto è accompagnato dallo slogan "Cultura, accoglienza e apertura: più tradizione, più innovazione”. «Dal punto di vista della partecipazione alla sfilata – spiega l’assessore Salvatore Picconi – il comitato tecnico artistico ha definito la presenza di circa 50 associazioni, di cui qualcuno farà parte anche nel festival serale al Quadrivio insieme a cinque gruppi di canto a tenore. Rispetto all'anno scorso il tragitto resterà invariato: viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via monsignor Bua e piazza santa Maria della Neve».

Al bando delle associazioni e gruppi folk si sono iscritti oltre cento gruppi da tutta la Sardegna. Ne sono stati scelti la metà. Il Comune di Nuoro sta provvedendo all'organizzazione e alla gestione della manifestazione in forma diretta, e quindi anche al coordinamento, alla regia e alla direzione artistica. Picconi prosegue: «Abbiamo cercato di coinvolgere le realtà associative – prosegue Picconi – per creare eventi collaterali, e a breve daremo nota su quali saranno. Al momento, le cinquanta associazioni folcloristiche che sfileranno il 27 mattina sono così suddivise: 26 della provincia Nuoro-Ogliastra, 12 delle province di Sassari e Olbia, 6 dalla provincia Oristano e 6 del cagliaritano/sud Sardegna. Manca ancora il bando dei cavalieri e amazzoni con scadenza il 14 agosto che incrementerà la partecipazione alla sfilata».

Eventi

Una delle feste più sentite in Sardegna, sarà inoltre arricchita con appuntamenti volti a valorizzare il territorio e l'intera comunità, con particolare attenzione all'arte e all'artigianato, ma anche alla letteratura, alla musica tradizionale e all'abbigliamento popolare attraverso spettacoli, mostre ed esposizioni. Sarà arricchita la promozione via web in italiano, inglese e sardo.

