Cinquanta figuranti in strada per la passione di Cristo 

Prove aperte e sotto le stelle all’ExMa di Villacidro per la compagnia teatrale Sa Spendula, che questa domenica alle 16 porterà dall’ex Mulino Cadoni alla chiesa del Carmine le tappe della via Crucis e la passione di Cristo in lingua sarda. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la parrocchia di Santa Barbara e con il patrocinio comunale, punta a replicare il successo della scorsa edizione.

Oltre cinquanta persone fra protagonisti e figuranti, stretti nei piumini e con il copione in mano, sfidano il freddo accompagnando il percorso di Gesù fino alla croce. C'è chi piange, come Maria “fillu miu, itta t'anti fattu?”, chi schernisce ogni caduta “Itta sesi giai stancu? Azziadindi, mandroi” e chi gli chiede perdono, come il ladrone accanto a lui sulla croce. Nel frattempo, Silvano Loru alla regia imposta accenti, pause teatrali e gesti dei recitanti.

«Sarà una rappresentazione completa. Partiamo dall'ultima cena che rappresenteremo al Mulino, passando per il processo davanti a Ponzio Pilato in piazza Municipio, per poi arrivare alle stazioni della via Crucis e alla crocifissione nel panorama della chiesa del Carmine», specifica Loru. “Recitiamo in lingua sarda ma ho cercato di restare fedele alle sacre scritture nei dialoghi e nei costumi. Sabato faremo le ultime prove in loco. È bello vedere le persone seguire il percorso con coinvolgimento ed emozione, ripaga della fatica” conclude.

