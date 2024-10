Cinquanta cavalieri sulla cima del Monte Idolo 

Cinquantaquattro cavalli in escursione ai piedi del Gennargentu arzanese, grazie all’Associazione ippica Pirincanis, dal nome delle splendide cascate. Sabato, il gruppo di escursionisti a cavallo è partito da Arzana, ha incontrato alla stazione di Villagrande amici ogliastrini e della Barbagia, e insieme hanno raggiunto monte Idolo, destinazione San Michele. Insieme, cavalieri, amazzoni bambini e adulti. L’associazione è giovane, nata due anni fa ed è molto attiva nel panorama ogliastrino. Già il mese scorso, ha organizzato una due giorni di escursione - tra andata e ritorno - ospiti di un pastore in un ovile per la notte e di un altro per il pranzo dell’arrivo, a punta La Marmora. Andrea Doa, 31 anni, il presidente, ha messo in piedi questa nuova realtà insieme ad altri sette amici, tutti appassionati e cresciuti nel circolo equestre Monte Idolo. «Siamo giovani, tutti allievi del circolo equestre, giriamo per le escursioni negli altri paesi quindi abbiamo pensato di creare l’associazione anche ad Arzana, che nel mondo del cavallo è una realtà importante e consolidata, sempre in crescita. I numeri per ora ci soddisfano, andiamo avanti piano piano. Ci ritroveremo in primavera, al ritorno del bel tempo».

