Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde 

Si apre sulle rinnovabili il fronte dell’inquinamento. Se tutti gli impianti a mare e quelli per la trasmissione dell’energia elettrica verso la Penisola dovessero essere realizzati, e quindi parliamo dell’eolico off shore, del Tyrrhenian link e della modifica del Sacoi 3, in Sardegna saranno realizzate almeno cinquanta cabine di trasformazione in spiaggia.

La vicenda

Non solo Terra Mala, ma anche Santa Teresa e Pittulongu, per citare altre località di pregio. Significherebbe, in un sol colpo, una mazzata per il turismo ma anche il deprezzamento dei valori delle terre. Chi si arricchirà, senza lasciare un euro nell’Isola, saranno le multinazionali e i grossi gruppi di imprenditori che stanno investendo sulla transizione ecologica dell’Isola. Transizione che rischia di rovinare paesaggio, ambiente e natura, e di cancellare per sempre paesaggi da cartolina e luoghi di grande interesse archeologico. Ora anche le spiagge, vetrina per un’Isola che altrimenti avrebbe poco altro da proporre.

Il ronzio

«Il brusio che produrranno queste cabine sarà già di per sé un deterrente a frequentare certi lidi», dice Gianni Cossu, ingegnere vicino ai comitati, in particolare quelli contro il Tyrrhenian Link. «Ad esempio, a Terra Mala, con il collegamento definitivo del maxi cavo, sarà lasciata una cabina in spiaggia. Conterrà morsetti e fusibili di sicurezza: si tratta di apparecchiature statiche, che in teoria non dovrebbero produrre rumore. In realtà un brusio ci sarà, perché i morsetti saranno collegati a 500 mila Volts». Al ronzio si sommano il calore, le radiazioni pur non ionizzanti e pure eventualmente la produzione di ossidi di azoto, ma queste eventualità sono più probabili nelle stazioni di trasformazione come quelle di Selargius, da dove viene smistata l’energia del Tyrrhenian Link.

Perdite

Cossu spiega che uno studio del 2009, ancora attuale per opere come il Tyrrhenian Link, «stima perdite del 4 per cento solo nella fase iniziale di conversione tra corrente alternata e continua». Perdite che nel caso del Tyrrhenian link si possono consecutivamente stimare in un intervallo fra il 20-24 per cento complessivo dopo la percorrenza terra-mare di 511 chilometri tra Selargius e Termini Imerese

Sapei e Sacoi 3

Detto che le cabine di giunzione saranno sistemate nelle spiagge, e porteranno come minimo inquinamento acustico e fastidio estetico, la cabina del Sapei è stata già realizzata a Fiumesanto con collegamento a Latina. Su questo fronte ci sarebbe sul tavolo una proposta strategica ma non ancora formalizzata: il raddoppio del collegamento, con arrivo però a Montalto di Castro, dove si sarebbero dovuti realizzare due reattori nucleari. Vedremo. Quanto al Sacoi 3 i lavori, annunciati da Terna, sono iniziati: da Codrongianos, il cavo attraverserà Santa Teresa, poi via mare arriverà in Corsica, dove attraverso tralicci raggiungerà Lucciana e da lì, via mare L’Elba. «Una cabina primaria sarà realizzata anche a Santa Teresa», chiude Cossu, «e le conseguenze saranno forse peggiori rispetto a quelle di Terra Mala».

