«Cinquanta bus  a emissioni zero in strada entro l’anno» 

«Abbiamo acquistato 157 mezzi elettrici con il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed entro l’anno avremo 111 mezzi elettrici in servizio». Il direttore generale del Ctm, Bruno Useli, non nasconde la soddisfazione. «È un gran risultato – prosegue – Procediamo spediti per arrivare al 2026 con l’80% dei mezzi elettrici».

I nuovi autobus elettrici, ora in fase di collaudo, si “inginocchiano” per consentire l’accesso alle persone in sedia a rotelle, anziani e passeggini. Per questo il Comune sta lavorando per adeguare anche le fermate così da renderle esattamente in piano con la pedana estraibile della corriera. Già con l’app c’erano state poi novità per i non vedenti: la segnalazione al conducente sulla presenza di un passeggero in attesa alla fermata e, con ordini vocali, assistenza al viaggiatore disabile per garantirgli una maggiore autonomia. L’assessore Yuri Marcialis, dal canto suo, assicura che - terminata ora la Settimana della Mobilità Sostenibile - inizierà «subito la pianificazione del piano di miglioramento per la mobilità cittadina sostenendo quella pedonale, l’utilizzo della bicicletta, dei mezzi condivisi, del car sharing e, soprattutto, dei mezzi pubblici elettrici». Insomma, si lavora per mettere in campo velocemente la nuova flotta e migliorare la vivibilità dell’area vasta metropolitana.

