Cinquanta alberi piantati nelle scuole 

Oltre cinquanta alberi da frutto piantati nei cortili delle scuole, e decine di piantine grasse adottate dalle classi che in questi giorni partecipano alle iniziative per la Festa dell’albero. Il via ieri fino alla prossima settimana. Coinvolti gli studenti delle primarie e secondarie di primo grado quartesi - attraverso disegni, poesie, canti, slogan e altri contributi a tema realizzati con gli insegnanti - con le prime tappe ieri nelle scuole di via Prati, via Perdalonga e via Beethoven.

Il progetto è organizzato dall’assessorato comunale alla Pubblica istruzione, in collaborazione con Cittadinanzattiva Oikos, in prima linea nella promozione della tutela e del rispetto dell’ambiente in città. Un ulteriore contributo arriva da Coldiretti e Campagna amica, sempre presenti nei vari plessi scolastici con i loro prodotti a chilometri zero per la merenda, e dalla ditta che si occupa del verde in città, la Avr, pronta a mostrare ai bimbi i segreti della piantumazione.

Entusiasta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta: «Il numero di studenti che partecipano al progetto è in aumento rispetto alla scorsa edizione. La grande partecipazione ci sprona a continuare su questa strada e ci conforta in vista di un futuro in cui la società sarà più rispettosa verso l’ambiente».

