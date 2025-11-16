VaiOnline
L’anticipo.
17 novembre 2025 alle 00:24

Cinico e sicuro, il budoni sogna 

Budoni. La vittoria casalinga del Budoni contro il Cassino per 2-0 in Serie D non è stata un semplice successo ma una chiara dimostrazione di superiorità tattica. L’avversario, nonostante sia ultimo, ha mostrato un gioco a tratti competitivo e a volte anche poco pulito e gentile ma i padroni di casa hanno mantenuto un encomiabile sangue freddo riuscendo a far girare la palla e creando le basi per il crollo avversario nella ripresa.

Dopo una prima frazione di studio, il secondo tempo ha visto i galluresi realizzare un micidiale uno-due nel giro di pochi minuti. All’8’ Santoro ha sbloccato il risultato trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di mano in area; poi all’11’ V. Gomez si è involato in area, ha affrontato il portiere e lo ha freddato con un tiro basso e secco siglando il raddoppio. Il successo ha premiato la determinazione della squadra del tecnico Cerbone e la lucidità dell’attacco nei momenti cruciali. Il controllo del centrocampo e la gestione del ritmo, anche dopo il doppio vantaggio, hanno sigillato la partita confermando che i tre punti sono arrivati grazie a una performance superiore.

Con questa vittoria, che ha permesso al Budoni di balzare in piena zona playoff, l’attenzione si sposta sulla prossima, decisiva sfida in trasferta col Valmontone: un vero scontro diretto per il consolidamento della posizione, perché i rivali sono appena 3 punti più giù. Un test cruciale per verificare le ambizioni stagionali del Budoni.

