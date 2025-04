Cinghiali, trappole sull’Ortobene 

Monte Ortobene spaccato in due per il problema cinghiali. Padroni del giorno, ma soprattutto della notte, gli ungulati scavano e corrono all'impazzata all'interno dell'oasi naturale, simbolo della città, dalla cima alla valle. Nei giorni scorsi, da parte dei cittadini è scaturita più di una polemica, soprattutto per le condizioni in cui hanno trovato l'area del parco destinata anche ai più piccoli; qualcuno aveva persino suggerito di avviare una stagione di caccia. Forestale e privati sono riusciti finora a contenere i danni con delle gabbie, con del cibo all’interno, per catturare i cinghiali. Trappole che però non hanno risolto la situazione, sempre più drammatica: continuando così, si rischia di perdere aziende e raccolti. Nell'anello del parco, in cima, la tolleranza da parte dei residenti e operatori verso i cinghiali è maggiore, ma alle pendici, tra vigne e terreni coltivati di vario genere, c'è chi ha raggiunto un alto livello di disperazione.

Danni ingenti

«A Badde Manna, Sa Mendula e tutte le zone coltivate del Monte, i danni ci sono. È casa loro, e ce ne sono a iosa - dice Antonio Costa, attivo da anni per la tutela e salvaguardia del Monte - Si sono riprodotti in maniera impressionante e qualche privato comincia a subirne le conseguenze». La richiesta è quella di un intervento delle istituzioni per trovare una soluzione fattibile, nel rispetto delle specie animali e vegetali, ma anche dell'uomo e del frutto del suo lavoro e fatiche, incluse le aziende agricole che rischiano di chiudere se la situazione persiste. «È difficile da capire se non lo si vive in prima persona - dice Ennio Ghisu, che ha un terreno nella zona - Il massacro verso le coltivazioni è giornaliero. Da due mesi cerco di porre riparo ai danni fatti. Ho persino rinunciato alla potatura e a una serie di lavori. Non si trovano spesso in giro, ma quando capita è rischioso, soprattutto per gli incidenti in auto (e ne sono successi) e a piedi». I danni non riguardano solo le coltivazioni o le vigne, ma anche i recinti realizzati con i muretti a secco, ormai distrutti. «I cinghiali scavano anche fino a 50 centimetri, smontando le recinzioni in pietra verso il basso - prosegue Ghisu - Quando ci sono le forti piogge il rischio che un macigno cada addosso a qualcuno è molto alto». La testimonianza di Ghisu è solo una tra tante. «Ero abituato a due o tre incursioni all'anno - precisa - che erano gestibili, ma negli ultimi anni gli esemplari sono centuplicati. Sono stato sotto assedio per oltre un mese e mezzo. Ci vogliono interventi pratici perché qui il cinghiale non ha più nemici naturali, nemmeno l'uomo che caccia».

