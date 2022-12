Cinghiali sulle strade, incidenti in aumento in tutta la provincia 

I numeri sono eclatanti, inquietano. A maggio gli incidenti causati dagli animali vaganti lungo le strade della provincia di Nuoro erano più di 40, in pochi mesi. Un dato lievitato ulteriormente, come svelano i tantissimi interventi compiuti nell’ultimo periodo dagli uomini della polizia stradale, guidati dal comandante Leo Testa. Dalla 131 Dcn all’altezza di Sedilo alla 129 che solca il Marghine, passando per la Carlo Felice in territorio di Macomer e Abbasanta o la 389 Nuoro-Lanusei, il copione non cambia. Il bestiame incustodito finisce sulla carreggiata, così come gli animali selvatici, cinghiali in testa.

L’allarme

La guida della Stradale lo aveva già lanciato lo scorso anno quando una pattuglia di Lanusei era andata a sbattere contro alcune mucche sulla 389, in territorio di Villagrande. A sentire Leo Testa, proprio la strada a scorrimento veloce che collega Nuoro all’Ogliastra rappresenta una delle zone più critiche, dove la pericolosità è elevata per la continua presenza di animali sull’asfalto. Da Villanova Strisaili fino a Lanusei la maggiore insidia è rappresentata dai bovini, sia sulle cunette sia sulla carreggiata. I terreni comunali che costeggiano la strada troppo spesso non presentano delle recinzioni adeguate. Così gli “sconfinamenti” degli animali lungo la sede stradale abbondano, insieme agli incidenti.

L’esperto

Non solo bestie incustodite come pecore, maiali, bovini e cavalli. L’incubo ricorrente per chi si mette al volante sono soprattutto gli animali selvatici. «Cervi, cinghiali, mufloni, daini - dice il veterinario Marco Muzzeddu, responsabile del Centro di fauna selvatica di Bonassai -. Le ragioni di questa presenza sulle strade vanno ricondotte agli aumenti non controllati delle popolazioni. Ormai, in particolare modo i cinghiali, questi animali si trovano tranquillamente a ridosso dei centri abitati. Ritengo che molte responsabilità le abbia pure l’uomo, che talvolta li supporta dal punto di vista alimentare. Quindi, non hanno più quella diffidenza che dovrebbe essere tipica dell’animale selvatico, di conseguenza li troviamo in numero maggiore anche sulle strade». Muzzeddu aggiunge: «Con daini e cervi il discorso cambia. Per questi ultimi animali, tantissimi anni fa in alcune zone è stato avviato un progetto di tutela e di conservazione della specie. Questo ha generato un incremento esponenziale della popolazione che ora è in soprannumero. Ecco perché i cervi hanno allargato il loro raggio d’azione ed è facile trovarli pure sulle strade». Muzzeddu precisa: «Non è il cervo che attraversa la strada ma è la strada che attraversa un territorio che in origine era del cervo».