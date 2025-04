Cinghiali padroni dell’Ortobene 

Sul Monte Ortobene i cinghiali sono padroni del giorno, ma soprattutto, della notte. I residenti raccontano episodi singolari. Nei giorni scorsi gli ungulati hanno lasciato le proprie tracce, tra scavi e qualche piccolo danno, in cima al Monte. Nessuna area dell'anello dell'oasi è stata risparmiata: dal parco sino alle aiuole dei bar. Da parte dei cittadini è scaturita più di una polemica, soprattutto per le condizioni in cui hanno trovato l'area del parco destinata anche ai più piccoli; qualcuno ha persino suggerito di avviare una stagione di caccia. I residenti, però, non sono d'accordo e parlano della volontà di instaurare con la fauna selvatica una pacifica convivenza. Pacifica convivenza che, nell'ultimo periodo, sembra essere cominciata proprio da un gruppetto di cinghiali e una volpe che i residenti definiscono “addomesticati”.

Testimoni

A parlare per loro Loredana Belloi, del bar AleB, che afferma: «Siamo noi a casa loro. Rispetto agli scorsi anni il numero dei cinghiali sembra essere diminuito, e così i danni. Non possiamo lamentarci se devastano un'aiuola, anche se vicina al bar. Siamo in un monte in una zona di protezione speciale tra l'altro». A proseguire il ragionamento di Belloi altri residenti che propongono: «Più che lamentarci o trovare soluzioni alternative come la caccia, sarebbe bello se qualche veterinario o anche la forestale o chi di dovere si occupasse in modo specifico degli animali che abitano qui, dai gatti randagi alla volpe che ormai è diventata una nostra amica e ospite abituale. Il nostro obiettivo è creare uno spazio in cui animali selvatici, operatori, abitanti e fruitori convivono in serenità. Ci hanno suggerito di attuare, per i cinghiali, un'azione simile a quella di Caprera, ma dobbiamo ancora capire come fare. Siamo qui perché amiamo la natura, e rendere il Monte un'oasi, l'Eden, per tutti è il nostro sogno».

Zona protetta

La stagione di caccia, invece, non parrebbe attuabile perché il Monte Ortobene è, appunto, una Zps. Come spiegano i componenti di Orthobenessere: «Le zone di protezione speciale non impongono vincoli restrittivi alle attività umane (pertanto, attività sportive, ludiche, ricreative, culturali ed economiche sono ammesse all’interno di queste aree) piuttosto si mira ad alcune attività volte a garantire la protezione delle specie di uccelli di interesse comunitario e preservare gli habitat critici per la fauna selvatica». La zona di tutela comprende l’intera montagna. «L'Ortobene è cruciale per la conservazione della biodiversità - spiegano ancora dall'associazione -. La presenza di numerose specie animali e vegetali, alcune esclusive di questa area, rende preziosa la loro protezione e conservazione. In passato, l’attività incontrollata dell’uomo ha portato all’estinzione di specie che un tempo vivevano sull’Ortobene, come il cervo sardo, il grifone, il muflone e il gipeto. La Zps contribuisce a preservare le specie».

