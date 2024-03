Cinghiali padroni a San Giovanni 

In alcuni punti sembra che sia passato un uragano. San Giovanni di Sinis è invasa dai cinghiali che stanno devastando strade, piazze e anche gli ingressi delle case. Una situazione ormai fuori controllo che fa paura, sia a chi abita a pochi metri dal mare ma anche agli amministratori comunali che chiedono aiuto alla Provincia.

«È a rischio la stagione turistica ma anche l’incolumità delle persone. Serve subito un Piano di controllo, prima che sia troppo tardi», denuncia il sindaco di Cabras, Andrea Abis.

I danni

Decine di animali scorrazzano nella borgata giorno e notte alla ricerca di radici, il loro cibo preferito, e scavano in ogni angolo creando fossi enormi. Negli ultimi giorni poi sono stati danneggiati anche gli ingressi delle abitazioni: i cinghiali hanno sollevato le mattonelle degli ingressi.

Le richieste

Giulia Uras è la presidente dell’associazione Tzur che riunisce i residenti: «Siamo davanti a una devastazione. In ogni angolo della borgata c’è la loro traccia. Per chi ci abita è impossibile anche sistemare fuori di casa il bidone dei rifiuti. Chiediamo un intervento prima che succeda qualcosa di grave». Andrea Abis, nella nota che due giorni fa ha inviato a Provincia, prefetto e Forestale sottolinea un altro aspetto: «Si segnalano numerosi incidenti stradali per attraversamento improvviso dell’animale lungo la Provinciale 6 - si legge nel documento - Particolarmente grave il caso di un motociclista finito a terra riportando traumi e ferite. Ma destano preoccupazione anche i possibili rischi di attacco diretto alla persona. Chiediamo alla Provincia di voler considerare con priorità l’attuazione di un Piano di interventi di controllo della specie».

La Regione

Richiesta che viene avanzata dopo l’approvazione da parte della Regione, pochi giorni fa, del Piano operativo di controllo dei cinghiali in provincia.

Secondo il recente decreto l'Ente «dovrà attuare il piano e trasmettere all’assessorato dell’Ambiente una relazione contenente il cronoprogramma delle attività». Abis, secondo il quale si potrebbe procedere con un abbattimento controllato o con una cattura degli esemplari per poi trasferirli in un tra zona, non vuole lasciare la Provincia da sola: «Siamo disposti a collaborare».

