«Cinghiali, ora un piano di abbattimento» 

I cacciatori chiedono un piano di abbattimento per i cinghiali che assediano Iglesias. Le campagne circostanti la città sono diventate un’oasi nella quale possono vivere e riprodursi indisturbati e quindi il loro numero sta aumentando esponenzialmente.

La riflessione

Una delle cause - spiega Pinello Cossu, già componente del comitato faunistico regionale, e ora presidente dell'Associazione cacciatori riuniti - è la mancata rotazione delle zone di ripopolamento e cattura (che normalmente hanno durata triennale) la cui competenza spetta alle Province: il commissariamento di queste ultime ha inceppato la normale alternanza tra la caccia e il ripopolamento. Per fare un esempio, nelle campagne a ridosso del colle del Buoncammino vige da undici anni una zona di ripopolamento e divieto di caccia: è normale che i cinghiali senza l'intervento umano aumentino fino a diventare un potenziale pericolo». Il problema però non è rappresentato unicamente dai cinghiali: «Questa situazione - continua Pinello Cossu - sta creando un altro preoccupante fenomeno, ovverosia la proliferazione indiscriminata e incontrollata dei cosiddetti “nocivi opportunisti” come le volpi e le martore. È necessario che la Provincia riprenda in mano le proprie competenze riattivando quelle misure atte a garantire l'equilibrio della fauna selvatica, anche attraverso la caccia».

Le modifiche

Un altro importante elemento da tenere in considerazione, come spiega Fabio Fadda, cacciatore da quattro generazioni, è la modificazione genetica: «Negli ultimi decenni, sono state introdotte razze non autoctone provenienti dalla Penisola. Si è rivelata, questa, una scelta scriteriata e infausta perché ha provocato una modificazione genetica che ha aumentato considerevolmente il numero dei parti e dei cuccioli per ogni gestazione, andando a incrementarne il loro numero». Tutto ciò è innaturale e si dovrà trovare il modo per porvi rimedio, tutelando sia i cittadini che gli animali i quali, essendo selvatici per loro stessa natura, hanno diritto a rimanere tali: «Capisco - continua Fadda - che negli ultimi anni la sensibilità nei confronti degli animali è fortunatamente aumentata, ma in questo caso è necessario operare scelte che potrebbero apparire impopolari come l'abbattimento controllato, che viene già praticato in alcuni paesi della Sardegna e che prevede l'impiego esclusivo di cacciatori abilitati allo scopo». La questione, naturalmente, è all'attenzione degli uffici provinciali competenti: «A breve - spiega Felice Carta, responsabile del settore ambiente della Provincia - stileremo un programma di abbattimento selettivo che dovrà poi essere approvato dal comitato faunistico regionale». C’è inoltre da considerare un altro fattore: «Ho notato - racconta l'assessore all'ambiente Francesco Melis - che si sta diffondendo un atteggiamento sbagliato nei confronti dei cinghiali da parte di alcuni cittadini, che arrivano addirittura a offrire loro del cibo. Bisogna sempre ricordarsi che si tratta di animali selvatici, imprevedibili e per questo potenzialmente pericolosi».

