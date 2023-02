Cinghiali nelle borgate: abbattimenti 

Il grido di allarme delle borgate è stato ascoltato: il primo marzo ripartirà l’abbattimento dei cinghiali nel Parco di Porto Conte e nelle zone attigue. I dettagli sono stati discussi in una riunione a Casa Gioiosa, sotto il coordinamento del Parco e alla presenza del Corpo Forestale e dei rappresentanti delle associazioni dei coadiutori-cacciatori.

La Provincia ha concesso una proroga al piano scaduto il 31 dicembre 2022: si potrà sparare fino al 30 giugno 2023. Le doppiette faranno il loro ingresso nell’area protetta per abbattimenti da posta fissa e operazioni di cattura con le gabbie. Inoltre nelle zone appoderate, per proteggere le colture agricole si proseguirà con l’intervento dei coadiutori in azienda, su richiesta del danneggiato. «L’impegno del Parco non è mai mancato in e con il prossimo piano saranno potenziate le misure di contenimento per ridurre i gravi disagi ad automobilisti e agricoltori», riferisce Adriano Grossi, del cda del Parco. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA