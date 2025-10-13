Cinghiali magri, caccia rinviata 

A Nuxis, martedì scorso, durante una riunione fra le squadre di caccia grossa, è stato deciso di iniziare le battute di caccia da novembre a causa dei cinghiali che risultano essere ancora troppo magri.A descrivere la situazione che si è presentata a Nuxis è Simone Secci, consigliere del Comune, capogruppo con deleghe ai Lavori pubblici, viabilità e caccia.

«Abbiamo deciso all'unanimità di non battere il territorio - ha detto Secci - i cinghiali sono magrissimi, in sofferenza. Questa situazione si è presentata anche in passato, ma non in questa maniera. La decisione è stata presa da dieci squadre, ognuna di circa venti persone, quindi circa 200 cacciatori, prevalentemente di Nuxis, ma anche dei paesi limitrofi. La squadra della quale faccio parte, da quando ero giovanissimo, batte nella zona autogestita del Comune (battuta anche da un'altra squadra), nella parte bassa del territorio, e domenica scorsa, giorno di apertura della caccia, siamo andati, ma nessuno di noi ha battuto. Quest'anno, la stagione della caccia grossa è iniziata con cinque giornate in anticipo (terminerà a fine gennaio), tre domeniche e due giovedì, quindi stiamo parlando di ottobre, un mese molto caldo e con poche piogge. A mio avviso, sarebbe stato meglio aggiungere questi giorni a febbraio, poiché in quel periodo ci saranno state più precipitazioni, i terreni saranno più morbidi e anche le ghiande saranno già cadute».«Non è una protesta, stiamo facendo sapere com'è la situazione a Nuxis - puntualizza il 76enne Sandro Pinna di Nuxis, capocaccia da 40 anni – quest'anno i cinghiali stanno affrontando delle difficoltà a causa di un'annata siccitosa che ha ridotto le fonti di cibo. Ad esempio, le ghiande di leccio delle nostre montagne non sono ancora mature. Noi che andiamo nella zona libera, fuori dall'autogestita, abbiamo deciso il rinvio a novembre: tutti i capicaccia sono stati concordi». Lo conferma Salvatore Contri, noto Toto, quasi 75 anni, da 54 anni cacciatore, capocaccia da vent'anni: la sua squadra (che batte nella zona di Monte Tamara) aveva già deciso di non iniziare a ottobre. «Non ho avuto modo di vedere i cinghiali - ha detto - ma si capisce benissimo che in montagna, in modo particolare nelle montagne, dove c'è il bosco alto, è privo di cibo, le ghiande stanno iniziando a cadere adesso, e se non piove, difficilmente i cinghiali grufolano».

