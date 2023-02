Cinghiali in strada, nuovo allarme  

È di nuovo allarme cinghiali dopo gli ennesimi due incidenti, per fortuna senza conseguenze alle persone: gli scontri sono avvenuti l’altra notte nella strada provinciale che collega Bauladu a Milis. Le autovetture coinvolte, risultate gravemente danneggiate, hanno investito alcuni cinghiali che improvvisamente attraversavano la carreggiata.

Bauladu

Il sindaco di Bauladu Ignazio Zara, che ha dovuto inviare una squadra di operai e un camioncino per portare via le carcasse, non sa più che fare. «Anche pochi giorni fa mi sono recato in Provincia – evidenzia - per segnalare nuovamente i pericoli che si corrono quotidianamente. Mi è stato risposto che sono privi di personale e che non possono lavorare ad alcun intervento. È un problema sempre attuale ma nessuno interviene, nonostante le sollecitazioni, anche scritte, da parte delle amministrazioni di Bauludu e Paulilatino, i cui territori sono confinanti». E proprio nel territorio paulese, sulla SS 131 poco prima del bivio di Santa Cristina, per diversi mesi le incursioni dei cinghiali avevano costretto l’Anas a chiudere di fatto una corsia, perché gli animali avevano letteralmente scavato il costone a bordo della strada con la caduta frequente di pietre. Non tanto tempo fa un incidente sempre sulla statale nei pressi di Bauladu aveva coinvolto cinque auto, i cui conducenti si erano improvvisamente trovati un branco di cinghiali che aveva occupato la carreggiata.

Coldiretti

Su questa situazione, oltre che gli amministratori locali, hanno preso posizione le organizzazioni di categoria, scese in campo a più riprese per difendere agricoltori e allevatori , costretti a subire danni notevoli. Emanuele Spanò, direttore della Coldiretti Oristano, non ha dubbi sulla gravità della situazione. «Il fenomeno è ormai fuori controllo. L’emergenza Covid, che ha ridotto per tanto tempo mesi la presenza dell’uomo all’aperto, ha registrato, secondo le nostre stime, un ulteriore aumento del 15% dei cinghiali che invadono campagne e paesi. I branchi si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali ammazzando e sventrando le pecore». Secondo la Coldiretti, i danni sono di svariati milioni di euro all’anno per le produzioni agricole, ma viene compromesso anche l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità "sia animale che vegetale».