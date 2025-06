Cinghiali in pineta, il caso in Consiglio 

I cinghiali evadono dalla pineta, anche di recente hanno raggiunto l’abitato di Settimo. Nelle campagne di Sinnai hanno da tempo superato la strada provinciale raggiungendo le campagne di Baccu Narboni, forse alla ricerca di acqua o perché affamati. Ora stazionano tranquillamente proprio all’ingresso della pineta con qualche scrofa che allatta i cinghialetti, incuranti anche degli occhi indiscreti e degli scatti dei fotografi improvvisati. Un’altra interrogazione è stata presentata da Roberto Loi che parla «di incompatibilità sotto il profilo sanitario fra i cinghiali e una colonia felina presente in pineta. Si sta creando una situazione di vero pericolo».

Una situazione già discussa in Consiglio comunale con un’altra interrogazione del consigliere Cosimo Lai. «Il foraggiamento – ha detto l’assessora all’Ambiente Michela Matta - porta alla riproduzione incontrollata degli animali selvatici. Il Comune ha fatto installare la cartellonistica sul divieto di foraggiamento dei cinghiali e con l’invito a chi si prende cura della colonia felina in pineta, a non lasciare residui di cibo nel terreno per evitare di attirare gli altri animali».

