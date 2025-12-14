Cinghiali, il piano anti invasione 

Alla fine bisognerà tirare fuori le doppiette, far fuori gli invasori e distribuire la carne ai tiratori e ai meno abbienti oppure alla Caritas. È una delle ipotesi per affrontare l’emergenza: i cinghiali in città sono dappertutto, si intrufolano nelle scuole, nei negozi, nei cortili. Non temono più auto e persone.

La mappa

Ormai è acclarato: dalle campagne gli ungulati si sono trasferiti in città.

Gli avvistamenti si susseguono tra Ugolio, Biscollai, Città Nuova, Prato Sardo, via Mannironi, gli ospedali Zonchello e San Francesco, Funtana Buddia, Badu ‘e Carros e quartieri vicini, ma anche nella zona del cimitero e, ovviamente, il Monte Ortobene e La Solitudine.

A Badde Manna se ne vedono meno, ma negli ultimi anni hanno devastato orti e vigne. L’attenzione da parte del Comune e degli esperti si pone su due versanti: il primo per la sicurezza e il secondo per la tutela delle aziende.

Per ora i cinghiali rappresentano un grosso problema soprattutto durante i giorni della raccolta dell’umido organico, ma anche all’ingresso della città dove di solito è presente una fitta nebbia.

Secondo tavolo

A parlarne è l’assessora comunale all’Agricoltura Mariangela Crabolu che nei giorni scorsi ha convocato un tavolo con gli altri soggetti competenti: «La nostra attenzione come Comune è molto alta, riceviamo numerose segnalazioni, per questo, a inizio mese si è deciso di convocare un tavolo con i soggetti coinvolti, Provincia, Asl, Forestas, Forestale. È certo che bisogna farsi carico della problematica e attuare misure di contenimento, oltre al piano già esistente della Provincia che è destinato, però, solo alle oasi come il Monte Ortobene. Con un’estensione e riadattamento del piano, ci occuperemo delle aree urbane».

In questi giorni verrà convocato un secondo tavolo per stabilire i passaggi da mettere in atto, sia per la cittadinanza, sia per le colture.

Finora le proposte fatte sono analoghe a quelle di altri territori e, tra queste, quelle più immediate sono la cattura o la caccia. Si è discusso anche delle possibilità di autoconsumo della carne, una volta che sia stata controllata dalla Asl, per evitare sprechi e della distribuzione a famiglie bisognose o gruppi e associazioni, ma «è un tema da approfondire per verificarne la fattibilità ed eventualmente le modalità», spiega l’assessora.

Nella nebbia

Gli operatori di Prato Sardo hanno affermato nei giorni scorsi di «averli visti la notte provenire dalla collinetta della pineta di Città Nuova (che termina proprio davanti allo svincolo per Prato Sardo)» e dirigersi verso la zona industriale, con un rischio incidenti anche per i pullman, camionisti e chi lavora di notte.

