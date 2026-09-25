Cinghiali e cornacchie, aziende in ginocchio  

La crescita della fauna selvatica nell’Oristanese sta assumendo i contorni di una vera emergenza. È il messaggio emerso con forza dall’incontro promosso da Confagricoltura Oristano, su iniziativa del segretario Raffaele Pinna, che ha riunito amministratori ed allevatori per affrontare il problema. Il segretario provinciale Tonino Sanna, è stato chiaro: «Il ricorso agli indennizzi non è più sufficiente per fronteggiare una situazione diventata strutturale». Raffaele Pinna, ha richiamato l’attenzione sulle ricadute del fenomeno. «La proliferazione di cinghiali e di altre specie selvatiche sta mettendo in ginocchio le aziende. Non siamo più davanti a una criticità circoscritta al mondo agricolo ma a un problema più ampio».

Il quadro

I dati illustrati dal dirigente del settore Ambiente della Provincia di Oristano, Raffaele Melette, confermano la gravità della situazione. Nel 2024 sono stati liquidati oltre 245mila euro per 66 richieste di risarcimento, mentre per il 2025 le risorse regionali disponibili ammontano a 164mila euro e risultano in fase di impegno e liquidazione. Il presidente della Provincia Paolo Pireddu invece ha osservato come «non ci si possa limitare alle attività di contenimento e abbattimento. Occorre capire perché queste specie stanno colonizzando aree dove fino a pochi anni fa erano assenti o presenti in misura molto ridotta, così da individuare soluzioni più efficaci e durature». Tra le proposte operative emerse figura il potenziamento della rete dei coadiutori. Il consigliere provinciale delegato all’Ambiente Andrea Grussu ha annunciato la pubblicazione entro settembre di una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni per l’avvio dei percorsi formativi. «L’obiettivo è formare circa 200 nuovi coadiutori distribuiti sul territorio, possibilmente nelle aree più vicine alla loro residenza». Il consigliere regionale Salvatore Cau, ha condiviso la necessità di aggiornare la legge. «Serve un percorso unitario che porti a strumenti normativi più efficaci e rispondenti alla realtà di oggi».

Gli allevatori

Salvatore Sanna di Sedilo ha raccontato l’aggressione subita dal suo gregge e le conseguenze di simili episodi. «Ci troviamo a fare i conti con danni sempre più pesanti. Il problema non riguarda soltanto il valore degli animali persi o delle colture distrutte, ma l’incertezza con cui siamo costretti a lavorare». Dal mondo agricolo anche la richiesta di un maggiore coinvolgimento. Giampiero Cau di Norbello chiede di allargare la partecipazione ai processi decisionali per le zone di ripopolamento e cattura. «Le amministrazioni locali e chi lavora quotidianamente nelle campagne devono poter contribuire in modo più diretto alle scelte che incidono sul territorio».

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