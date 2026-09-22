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L’emergenza.
23 settembre 2026 alle 00:34

Cinghiali al pascolo sulla rotatoria 

Cittadini preoccupati, l’assessora Crabolu annuncia un piano di controllo 

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Tutto nasce da una chiacchierata mattutina, poco dopo l’alba. Da una parte un cronista un po’ assonnato, con il suo labrador al guinzaglio, dall’altra un dipendente della ditta È-Comune. «Hai visto cos’hanno fatto i cinghiali all’ingresso di Nuoro, sotto l’hotel Sandalia?», chiede l’uomo con la sua tuta fluorescente. Poi aggiunge, rassegnato: «Hanno distrutto tutto. O meglio, “ an bortulàu su locu ”». Il racconto appassiona, la verifica è d’obbligo e lo scatto a corredo di questo articolo conferma tutto. Sì, ancora una volta gli ungulati hanno “rovesciato” uno spazio verde, in questo caso forse il più curato che il capoluogo barbaricino poteva offrire, rimesso a nuovo proprio di recente. Una beffa. «Adotteremo un piano di gestione e controllo dei cinghiali», afferma Mariangela Crabolu, assessora comunale dell’Agricoltura.

Invasione

Parlare d’invasione non è azzardato. Le segnalazioni si susseguono, i cinghiali oramai sono dappertutto. Il centro abitato diventa terra di conquista, per questi animali che di selvatico sfoggiano solo l’aspetto, perlomeno di questi tempi. «A Nuoro sono una presenza abituale, impossibile non notarli», sussurra un uomo mentre passeggia in via Mannironi, a pochi metri da quel prato verde prima incantevole, ora più vicino a un campo di patate. I cinghiali da tempo hanno scelto soprattutto questa zona della città, a ridosso dell’ospedale San Francesco. La pineta di Ugolìo diventa una sorta di “buen retiro” cittadino: ogni giorno mostra i segni del loro passaggio. Le incursioni di questi animali all’interno del contesto urbano, però, preoccupano parecchio. La foto pubblicata poco tempo fa dall’Unione Sarda, un cinghiale in posa e in favor di camera davanti al Pronto soccorso del più importante ospedale della provincia, resta l’istantanea-simbolo. Urgono interventi. Non c’è tempo da perdere, prima che la situazione degeneri in modo quasi irrimediabile.

Il piano

«La situazione sta sfuggendo di mano, è innegabile», dichiara un residente abbonato alle camminate notturne con il suo cane, dunque agli incontri insoliti dalle parti di via Mannironi. «Non possiamo mica aspettare che arrivino le aggressioni alle persone, prima d’intervenire. Cosa stanno facendo in Comune? Spero che conoscano il problema e che stiano studiando un piano di contenimento dei cinghiali».

Mariangela Crabolu annuisce, le scorribande notturne sono cosa nota, quindi l’intervento dell’ente è senza dubbio in programma. Tuttavia, resta un “però”. Sì, perché le tempistiche, forse, non sono proprio rassicuranti. «A breve daremo l’incarico a un tecnico faunistico, proprio come ha fatto anche la Provincia, per indagare la reale situazione. Dopodiché, questa persona dovrà suggerire una soluzione e redigere un piano per arginare il problema».

L’assessora Crabolu puntualizza: «Le aree interessate dalla presenza dei cinghiali sono soprattutto Ugolìo, Funtana Buddìa e Badde Manna. Attendiamo lo studio del tecnico, poi arriverà il piano per le aree urbane».

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