Cinghiali a spasso nelle vie del rione, bambini in fuga 

Non è più un fenomeno notturno e non è più soltanto un problema per motociclisti e automobilisti. Nel quartiere periferico di Città Nuova, a Nuoro, i cinghiali si sono ormai impossessati delle strade, trasformandole in corridoi faunistici. Il risultato? I bambini non vogliono più giocare liberamente all’aperto. L’ultimo episodio ieri pomeriggio, intorno alle ore 16.

Una scrofa con quattro cuccioli ha attraversato indisturbata una via del quartiere, a pochi metri da un gruppo di ragazzini. Spaventati dalla presenza degli animali selvatici, i bambini si sono precipitati nelle case.

Non è la prima volta che situazioni simili si verificano. I cinghiali, attratti dai mastelli della raccolta differenziata, rovistano tra i rifiuti non più soltanto di notte, ma anche durante le ore del giorno, con una frequenza sempre maggiore. Un rischio crescente per l’incolumità pubblica, che va ben oltre i danni alla viabilità.

Le incursioni dei cinghiali nei centri abitati rappresentano un pericolo, soprattutto perché la presenza dei cuccioli rende le madri più aggressive e imprevedibili anche verso l’uomo. I residenti chiedono interventi da parte del Comune e degli enti competenti.

