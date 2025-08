Cinghiali a spasso nella piazzetta di via Renzo Laconi 

Si muovono senza problemi, nella piazzetta davanti alla via Renzo Laconi, nel quartiere di Funtana Buddia. I cinghiali portano a spasso anche i piccoli, nel silenzio esteso di ieri mattina. Qualche residente ha colto l’immagine, simbolo di una natura che si allarga negli spazi urbani della periferia di Nuoro, svuotati purtroppo sempre più spesso di residenti.

I cinghiali da quelle parti si vedono con facilità. Sono presenze frequenti tra marciapiedi e asfalto di questo frammento cittadino. C’è chi ipotizza che ormai stiano lì, stanziali, e abbiano scelto il verde attorno, tra macchia e arbusti, come punto di riferimento stabile del loro ripopolamento.

I residenti che li incrociano esternano sempre meno sorpresa e curiosità perché non si tratta di incontri sporadici ma di presenze diventate quasi familiari, incoraggiate dalla quiete di questo quartiere. «Perché disturbarli?», c’è chi commenta. Qui, evidentemente, la loro presenza non è vissuta come un rischio per la sicurezza di chi circola a piedi, si muove in auto o vive nelle case vicine.

Negli anni passati i cinghiali hanno raggiunto il centro e si sono visti perfino lungo il corso Garibaldi, nel cuore della città.

