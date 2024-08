Cinghiali a Spargi, da star dell’estate a condannati a morte 

C’era tristezza, in qualche caso sgomento, tra alcuni dipendenti del Parco nazionale, poco prima di imbarcarsi, venerdì, sui gommoni dell’Ente per recarsi nell’isola di Spargi, dove si sarebbero dovuti svolgere gli abbattimenti degli ibridi di cinghiale. Perché una cosa è “armiamoci” e un’altra è il “partire”, anche se non si è tra coloro che prenderanno parte diretta alle operazioni, schiacciando il grilletto della carabina. Quel che è successo poi è che, attirati dal cibo e dall’acqua appunto, collocati in bella vista in alcune zone dell’isola, sotto il fuoco incrociato delle carabine siano stati uccisi sei animali. Ne rimangono altri sessanta nella sola Spargi.

Star sui social

Per tutta l’estate foto e video pubblicati sui social hanno ampiamente documentato le incursioni, da parte dei cinghiali, da soli o in gruppo (anche familiare), nelle spiagge dell’isola, a “caccia” di borse, buste, pacchi e pacchetti contenenti cibarie, rubati ai bagnati con velocità e decisione, per dileguarsi subito dopo nei retrospiaggia, tra la macchia mediterranea. Ma diverse foto e video hanno anche documentato scenette di familiarizzazione tra persone e bestiole (alcune anche di una certa stazza), con i bipedi intenti a porgere loro del cibo. Fino a quel momento senza che nessuno eccepisse alcunché.

L’allarme

Poi, qualche giorno fa, il dramma sfiorato, con un cinghiale che addenta le carni di un bimbo (forse troppo amichevole con un animale selvatico), procurandogli ferite che potevano essere peggiori e di più gravi conseguenze. Ed ecco allora l’allarme, la necessità impellente, improcrastinabile, di prendere dei provvedimenti, per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza. Il sindaco di La Maddalena Fabio Lai convoca due tavoli tecnici e successivamente firma l’ordinanza di abbattimento. Polemiche a non finire da parte delle associazioni ambientaliste e di tanti cittadini, in difesa dei cinghiali e contro la crudeltà degli spari. Tra le proposte alternative la loro sterilizzazione, l’interdizione dell’isola alle persone, contenimenti alternativi.

L’isola di Spargi non era popolata, in passato, dai cinghiali. Sono comparsi da pochissimo tempo, introdotti evidentemente dall’uomo. «La popolazione di ibridi di cinghiale sta gravemente danneggiando la biodiversità del Parco di La Maddalena», sostiene da anni l'Ente che, dopo la ricerca di soluzioni adeguate e durature nel tempo, ha adottato un piano quinquennale di eradicazione», che è in corso (approvato da tutti gli enti competenti), tramite le catture con gabbie o con l’intervento di Selecontrollori con le carabine. Parco che, nella primavera scorsa ed in vista dell’estate, ha effettuato due uscite anche in quell’isola, senza però alcun risultato.

Abitudini sbagliate

Sui social decine di video mostrano turisti che danno da mangiare ai cinghiali, un’abitudine tanto diffusa quanto scorretta. Tuona, Rosanna Giudice, neo commissaria straordinaria del Parco che ha firmato un’ordinanza col divieto di somministrare cibo ai cinghiali: «Si tratta di un animale intelligente per cui, se gli viene dato da mangiare questo si fidelizza. Ma non è come un cane, può avere degli atteggiamenti di animale selvatico e, in quanto tale, imprevedibile».

