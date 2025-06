Cinghiali a passeggio per il centro 

I cinghiali invadono la città. Domenica sera, una famiglia di nuoresi si è imbattuta in un gruppo di circa quindici ungulati che passeggiavano nel centro abitato. «Non era nemmeno mezzanotte. Erano davanti casa, in via Papa Luciani, la traversa di via Oggianu. La città è invasa e se si cammina a piedi si rischia parecchio. Sono troppi. L'attacco da parte dei cinghiali è dietro l'angolo perché spesso si tratta di famiglie e la femmina protegge i piccoli», dice una testimone. Non è una novità: ogni sera questi animali circolano liberamente tra le vie della città e non risparmiano neppure le zone più interne. Dalla pineta di Ugolio passando per l'ospedale sino al Monte Ortobene, è comune incontrarli. Qualche mese fa un pullman ha rischiato un incidente nella rotatoria "Michele Ciusa" (all'ingresso della città) perché un gruppo di grossi cinghiali ha attraversato improvvisamente la strada. L'autista dell'autobus, durante la sua ultima corsa, ha frenato di colpo. Episodi simili sono frequenti anche nella zona industriale di Prato Sardo dove, giorno e notte, si teme per la propria incolumità. E poi Badde Manna con le vigne e le aziende agricole devastate. O al Monte Ortobene, dove alcuni esemplari risultano essersi persino "auto addomesticati" e devastano l'anello del parco. (g. pit.)

