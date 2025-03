Cinghiale investito sulla Statale 

Nuovo incidente stradale provocato dall’attraversamento improvviso di un cinghiale, sulla Statale195. Venerdì dopo le 21, una donna alla guida di un’Opel Astra non ha potuto evitare l’impatto con uno dei tanti cinghiali che arrivano sino a ridosso della raffineria della Saras: l’impatto, avvenuto all’altezza dello stabilimento della Sio, è stato devastante, conducente e passeggero sono rimasti illesi, l’animale, una femmina gravida, è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della compagnia barracellare, guidati da Alessio Girau, che hanno avviato le procedure per lo smaltimento della carcassa dell’animale. Gli incidenti provocati dai cinghiali a ridosso della 195 sono diventati ormai una consuetudine: il sindaco, Angelo Dessì, ha più volte chiesto l’intervento della Regione per affrontare il problema. Nelle scorse settimane un gruppo di cinghiali è stato avvistato anche all’interno della raffineria, che circolava indisturbato tra i serbatoi. (i. m.)

