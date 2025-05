Cinghiale investito sulla Statale 

Ennesimo incidente stradale provocato dall’attraversamento improvviso di un cinghiale, sulla strada statale 195 bis: protagonista dello scontro frontale è stato un automobilista di Sarroch, che martedì, poco dopo le 22, ha centrato in pieno l’animale all’altezza della zona industriale, poco prima dello svincolo di uscita. L’animale è morto sul colpo, il conducente dell’auto è rimasto illeso ma il veicolo ha riportato grossi danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della compagnia barracellare del paese, guidati dal capitano Alessio Girau, e in seguito anche i carabinieri della stazione di Sarroch, coadiuvati dal maresciallo Emanuele Ghiani. Se nella zona di Pula sono i cervi e i daini a preoccupare gli automobilisti che transitano lungo l’arteria sulcitana, a Sarroch lo spauracchio continuano ad essere i cinghiali, arrivati addirittura a oltrepassare le recinzioni della Saras in cerca di cibo e acqua. ( i. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA