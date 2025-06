Cineteca sarda, l’archivio restituito alla città  

Dai documentari d’autore, tra cui spicca “L'ultimo pugno di terra”, il capolavoro di Fiorenzo Serra che fotografa la Sardegna negli anni della Rinascita, agli archivi di famiglia, scrigni di ricordi prima dell'avvento dell'home video. Senza dimenticare importanti capolavori come Banditi a Orgosolo di Vittorio de Seta o Padre Padrone dei fratelli Taviani, per citarne solo alcuni.

A contarle supererebbero le decine di migliaia le pellicole custodite al fresco del nuovo Archivio pellicole della Cineteca Sarda di Cagliari, uno spazio che dopo anni di lavori, ieri è stato restituito alla città. A dare l'occasione è stata l'apertura del Babel film festival, rassegna dedicata a tutte le minoranze linguistiche del mondo (c'è anche la lingua dei segni) che taglia il traguardo della nona edizione. Situato in una stanza adiacente agli stessi locali della Cineteca Sarda, nella vasta area dell'Ex Manifattura, il nuovo archivio è una cella frigorifero dove temperature basse e costanti e bassa umidità garantiscono la conservazione dei delicati materiali che custodiscono. «Non si tratta di tutto l'archivio della cineteca, ma dei fondi più importanti, che conservano la memoria audiovisiva della società sarda», spiega il direttore Antonello Zanda. Come quello della Regione, che dai primi anni dell'autonomia documentano le politiche portate avanti su vari fronti come agricoltura, industria, turismo.

