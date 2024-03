Cineteatro Mutua di nuovo all’asta 

Nuova asta per il cineteatro Mutua, uno dei simboli di Carloforte finito all’asta in seguito a vicissitudini finanziarie legate ai lavori di ammodernamento.

Il 13 marzo l’asta, prezzo base 720 mila euro: il primo teatro sorto a Carloforte (fu costruito tra il 1901 e il 1908) rischia di finire al miglior offerente, anche se l’impossibilità di cambiarne la destinazione d’uso potrebbe essere un freno per eventuali offerte. La struttura tra via XX Settembre e via Venezia, in una posizione centrale della cittadina, deve conservare la sua destinazione originaria di cineteatro. A Carloforte c’è grande attenzione per quello che potrebbe essere il destino dell’edificio ma l’associazione Mutua di Soccorso e Previdenza di Carloforte è fiduciosa di poterne rientrare, in futuro, in possesso e renderlo di nuovo operativo, anche facendo affidamento su un contributo fresco di stanziamento. Si tratta di un finanziamento regionale di 160 mila euro riconosciuto nell’ultima seduta della Giunta. L’erogazione avverrà in tre tranche, le prime due da 50 mila euro, l’ultima da 60 mila. «Il contributo - si legge nella delibera - è destinato a spese volte a ripristinare l’equilibrio economico finanziario e ad altre spese per consentire la prosecuzione del funzionamento del cineteatro». Nei prossimi mesi la stessa Associazione Mutua potrebbe tornare in gioco. «Prossimamente presenteremo un’offerta», dice il presidente Agostino Stefanelli. I debiti sono legati al progetto di ristrutturazione: un milione e 200 mila euro dalla legge 554 per le isole minori, di cui 800 mila inizialmente a fondo perduto, diventati poi da rendere quando il Governo cancellò il “fondo perduto”. Il debito è aumentato a dismisura e da lì sono iniziati i problemi. (a. pa.)

