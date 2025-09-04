Cinema Vittoria, che passione 

Cinema che passione. «Tenere aperta la sala in un paese piccolo come Uta è un gesto d’amore, non certo un’impresa economica vantaggiosa». Lo dicono i fratelli Roberto (59 anni) e Rossano Podda (54 anni), che nel periodo del Covid hanno riaperto il “Vittoria”, cinema di famiglia, «inaugurato nel dopoguerra (1948) da nonno Emanuele Loche, poi ereditato da mamma Irma, papà Giuseppe e zio Aldo Loche, chiuso nel 1985 all’epoca del boom delle tv commerciali».

Segno particolare oggi: un murale di Davide Pilloni, in arte Pils, artista purtroppo scomparso: «Ci dispiace troppo per questo ragazzo. Non ci sono parole. Ha lavorato qui per sei mesi ed eravamo affezionati a Pils: lo terremo per sempre nei nostri cuori», dicono i fratelli Podda.

«Dopo tanti anni di chiusura del locale, mio fratello ed io abbiamo avuto il coraggio di ristrutturarlo», dice Roberto Podda, «grazie a un contributo dal ministero. Non lo facciamo per soldi, ma per salvare una sorta di presidio culturale. Nel 2022 eravamo stati inseriti anche nei monumenti aperti, siamo sempre supportati dal Comune».

Non solo cinema. «A volte anche qualche spettacolo teatrale», prosegue Roberto Podda, «la sala è frequentata dalle famiglie, per film di animazione. Inoltre molti film importanti come “Anna”, “Emilio Lussu”, “Il profumo del mirto” e tanti altri vengono presentati da registi e attori. .In generale proiettiamo film in prima visione».

Si va avanti tra le difficoltà. «Ci sostiene la passione», ice ancora Roberto Podda, «non essendo l’attività principale, riusciamo ad andare avanti con l’aiuto del Comune. Non abbiamo dipendenti, è una collaborazione familiare. Io continuo a distribuire di film, rappresento per la Sardegna alcune case cinematografiche. Questo è però slegato dal cinema che gestisco con la famiglia».

Uta è uno dei pochi paesi dove c’è un cinema. Nei piccoli centri ormai non esiste più. «Spero che il nostro esempio possa essere seguito, magari anche a Uta», chiuse Roberto Podda, «perché il cinema è cultura. Anche se piano piano sta diventando sempre più di nicchia, il cinema non attira più il grande pubblico».

