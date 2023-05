Cinema Tavolara, via con la masterclass di Salvatore Mereu  

Ci sono le date, dal 20 maggio al 16 luglio, e i primi appuntamenti del Festival del cinema di Tavolara. Ma per conoscere i protagonisti, gli ospiti e le pellicole della XXXIII edizione della rassegna cinematografica organizzata in Gallura dall’associazione Argonauti di Olbia, sarà necessario attendere la fine del mese.

«L’elenco dei film di luglio sarà comunicato dopo il Festival di Cannes», fanno sapere gli organizzatori, che intanto hanno già stilato il programma. Se il Festival di Tavolara vero e proprio inizierà l’11 luglio per concludersi il 16, tra le proiezioni, che si terranno alla Peschiera di San Teodoro, a Porto San Paolo e sull’isola di Tavolara, e gli incontri in piazza Gramsci, a Porto San Paolo, moderati da Geppi Cucciari e dalla direttrice artistica Piera Detassis, ci sono tutta una serie di tappe di avvicinamento alla settimana clou che fanno quasi calendario a sé. Primo evento: la masterclass con Salvatore Mereu. Sabato il regista dorgalese sarà al Teatro La cupola di San Teodoro per raccontarsi, incalzato dalle domande del padrone di casa del Cinema Tavolara Marco Navone; seguirà la proiezione del suo ultimo film “Bentu”, finalista ai David di Donatello 2023 nella categoria Migliore sceneggiatura non originale.

Il 10 e 11 giugno sarà la volta del workshop “Produrre e organizzare il cinema” col produttore e distributore cinematografico Gianluca Arcopinto, al Politecnico Argonauti di Olbia, il 23 a Porto San Paolo il cineconcerto di Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi “Omaggio a Giorgio Gaber” e il 28 a Porto Rotondo la proiezione del film “La terra delle donne” alla presenza di Paola Sini e del resto del cast, in cui spicca Valentina Lodovini. La settimana del festival si aprirà l’11 luglio con l’inaugurazione delle mostre fotografiche “Cliciak” – Premio nazionale per fotografi di scena a Porto San Paolo e “La ricotta”, con le immagini inedite di Paul Ronald sul set dell’omonimo film di Pier Paolo Pasolini a San Teodoro, e la prima proiezione alla Peschiera di San Teodoro. Il 16, durante l’ultima serata, verranno inoltre consegnati i premi Ecomov 2023.

