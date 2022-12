Cinema, Sardu offre i suoi cimeli 

Sono circa duecento i pezzi rari tra proiettori e monitor portatili, a cui si aggiungono filmati, quadri, foto, stampe, libri e articoli di giornale. Si tratta per la maggior parte dell’attrezzatura che il regista ha raccolto in cinquant’anni nel corso della sua attività cinematografica, documentata in tre romanzi autobiografici, “Gente senza storia”, “Il sale in tasca”, “Vestivamo alla Che Guevara”.

Il cimelio più prezioso lo tiene stretto in una mano. È una piccola cinepresa, una otto millimetri rarissima, che tanti anni fa finì nelle sue mani quasi per caso. Quell’episodio Salvatore Sardu regista, documentarista e operatore, lo ricorda sempre. «Ero a Terraseo dove insegnavo agli studenti, quando un rigattiere di passaggio mi convinse ad acquistare un piccolo pacchetto. Non sapevo cosa ci fosse dentro, lo scoprì solo dopo a casa». Il caso volle che proprio quel giorno venisse occupata la Facoltà di economia e commercio di Cagliari: «Nnon persi tempo e andai a filmare tutto con quella cinepresa». Che da sempre è uno dei pezzi forti di una collezione di cimeli che Sardu custodisce in casa sua.

Realizzate un museo

Duecento pezzi

Il primo telegrafo

La sua casa, nella periferia quartese è uno scrigno di storia e di ricordi. C’è un telegrafo Morse del 1900 «il primo arrivato a Cagliari. Me lo vendette un amico e ha un valore enorme». E poi un microfono degli anni venti «stile Mussolini, me lo portarono alcuni ragazzi e lo comprai». E ancora un megafono del 1968. «Tutto questo materiale», suggerisce Sardu, «si può contenere a mala pena nel mio appartamento. Ogni spazio è occupato, bagni compresi. Per questo da tempo vado accarezzando l’idea di realizzare in città un museo del cinema. Si tratta di capire se qualcuno è in grado di fornire un locale che sia in grado di contenere tutto questo materiale. È da anni che ne parlo con le varie amministrazioni ma sinora nulla è successo».

Questo singolare museo del cinema che ancora non ha una sede fissa, è una continua scoperta. Ci sono anche i videoregistratori e una moviola elettrica che consentiva di vedere le immagini pezzo per pezzo. E in questi anni il regista ha raccolto anche cose non sue. Come ad esempio un disco del 1943,un sessantotto giri del famoso suonatore di launeddas Efisio Melis. C’è spazio anche per due vetrine di minerali, conchiglie e fossili. E poi i quadri che erano stati commissionati per i film del regista.

