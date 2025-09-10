VaiOnline
Sinnai
11 settembre 2025 alle 00:28

Cinema Roma, lavori ripresi dopo le vacanze 

Sono ripresi, dopo lo stop estivo, i lavori per il recupero del cinema Roma di proprietà del Comune di Sinnai. La riqualificazione della struttura è cominciata a inizio anno con la bonifica dall'amianto e la rimozione del tetto: sono rimasti, in pratica, solo i muri portanti, che – con gli infissi già messi in opera – non sono stati ritenuti in grado di sopportare il peso del nuovo tetto. Quest’ultimo si reggerà su pilastri e travi in acciaio.

Lunedì scorso è iniziata proprio la messa in opera di questi pilastri. Un intervento che verrà completato in pochi giorni.

Il progetto prevede la creazione di uno spazio espositivo, con spazi per ospitare manifestazioni, attività formative e attività creative. Previste anche una veranda e una sala bar. In futuro l’ex cinema ospiterà anche la biblioteca, oggi ospitata in locali inadeguati nel vecchio Municipio. (r. s.)

