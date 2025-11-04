VaiOnline
Ortueri.
04 novembre 2025 alle 01:21

Cinema Parco Bau da tutto esaurito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il cineteatro di Parco Bau a Ortueri si conferma una realtà in crescita e punto di riferimento culturale per il Mandrolisai ed il centro Sardegna. La proiezione del film “La vita va così”, nell'ultimo weekend, ha registrato il tutto esaurito per 2 giorni, con 192 posti occupati e decine di persone rimaste fuori. Un pubblico entusiasta che ha riempito non solo la sala, ma anche l’atmosfera di energia e partecipazione e lanciato un segnale di entusiasmo che l'amministrazione comunale ha accolto con emozione, gratitudine e una bella notizia per chi non ha trovato biglietti disponibili: la riprogrammazione del film anche nel prossimo fine settimana.

Le ultime tre serate, dopo un’estate ricca di appuntamenti, hanno confermato la bontà del progetto con al centro Parco Bau. «Negli ultimi anni abbiamo lavorato con determinazione per offrire a tutto il territorio, Mandrolisai, Gennargentu, Barigadu e Guilcer, un nuovo punto di riferimento per il cinema e la cultura – racconta Francesco Carta, sindaco del paese -. Lo abbiamo fatto partendo da una convinzione semplice ma profonda: anche il cuore della Sardegna ha diritto a un’offerta culturale di qualità. L’iniziativa inoltre, sta portando anche un piccolo indotto economico, infatti c’è chi sceglie di cenare a Ortueri, chi visita il Parco dell’Asino Sardo, e chi decide di pernottare per vivere qui un’esperienza completa». Non finisce qui. «Ora – conclude Carta – il nostro obiettivo è rafforzare Parco Bau come hub socioculturale, valorizzandone ogni spazio e offrendo a tutti un luogo ad alta intensità sociale, dove trascorrere tempo di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 