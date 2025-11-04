Cinema Parco Bau da tutto esaurito 

Il cineteatro di Parco Bau a Ortueri si conferma una realtà in crescita e punto di riferimento culturale per il Mandrolisai ed il centro Sardegna. La proiezione del film “La vita va così”, nell'ultimo weekend, ha registrato il tutto esaurito per 2 giorni, con 192 posti occupati e decine di persone rimaste fuori. Un pubblico entusiasta che ha riempito non solo la sala, ma anche l’atmosfera di energia e partecipazione e lanciato un segnale di entusiasmo che l'amministrazione comunale ha accolto con emozione, gratitudine e una bella notizia per chi non ha trovato biglietti disponibili: la riprogrammazione del film anche nel prossimo fine settimana.

Le ultime tre serate, dopo un’estate ricca di appuntamenti, hanno confermato la bontà del progetto con al centro Parco Bau. «Negli ultimi anni abbiamo lavorato con determinazione per offrire a tutto il territorio, Mandrolisai, Gennargentu, Barigadu e Guilcer, un nuovo punto di riferimento per il cinema e la cultura – racconta Francesco Carta, sindaco del paese -. Lo abbiamo fatto partendo da una convinzione semplice ma profonda: anche il cuore della Sardegna ha diritto a un’offerta culturale di qualità. L’iniziativa inoltre, sta portando anche un piccolo indotto economico, infatti c’è chi sceglie di cenare a Ortueri, chi visita il Parco dell’Asino Sardo, e chi decide di pernottare per vivere qui un’esperienza completa». Non finisce qui. «Ora – conclude Carta – il nostro obiettivo è rafforzare Parco Bau come hub socioculturale, valorizzandone ogni spazio e offrendo a tutti un luogo ad alta intensità sociale, dove trascorrere tempo di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA