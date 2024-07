Cinema, musica e arte varia Tra i carruggi di Carloforte va in scena Creuza de Mà 

Una continua e affascinante mescolanza di musica e cinema, di artisti noti e di allievi curiosi, di racconti e linguaggi. Creuza de Mà, il festival che si snoda tra i carruggi di Carloforte pensato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, festeggia il suo 18° anno con sei giorni di appuntamenti, dal 23 al 28 di luglio.

Il cartellone

Tra gli ospiti della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Backstage c’è Margherita Vicario (mercoledì 24), musicista, attrice e recentemente anche regista, che presenterà al pubblico il suo Gloria! , prodotto da Tempesta con Rai Cinema in coproduzione con Telfilm e uscito nelle sale italiane grazie a 01 Distribution. Il film, che dopo l’esordio al festival di Berlino sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica, con riconoscimenti in tutto il mondo, rende omaggio al lavoro delle compositrici e delle musiciste con una storia ambientata in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento.

Speciale anche la partecipazione di Michele Riondino, che torna a Carloforte con uno degli esordi alla regia più acclamati della recente stagione cinematografica, Palazzina LAF. Trionfatore agli ultimi David di Donatello, Riondino oltre a presentare il suo film (giovedì 25 luglio), regalerà al festival uno speciale concerto (sabato 27) dei suoi The Revolving Bridge, band tarantina rock’n’roll nata nel 2013 a Unomaggio Taranto. Altri protagonisti saranno il compositore e sound designer Lorenzo Tomio, i live di Arrogalla e Gnu Quartet, e l’incontro sui podcast targato Chora Media.

Il laboratorio

Creuza de Mà nel tempo è diventato un laboratorio lungo 12 mesi per i cineasti e i compositori di domani, grazie a una costante attività di formazione rivolta ai giovani. Così, il progetto “CAMPUS musica e suono per il cinema e l’audiovisivo” accoglierà 30 allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia, insieme ad altri 12 allievi musicisti provenienti da diverse realtà formative. In programma, oltre alle masterclass e agli incontri con i maestri ospiti del festival, la proiezione dei cortometraggi Csc prodotti negli anni all’interno di questo percorso.

I documentari

Ancora, il calendario delle proiezioni si arricchisce di due progetti documentaristici che hanno con il sonoro un rapporto molto differente. “Mur”, esordio dietro la macchina da presa per Kasia Smutniak, al confine tra Polonia e Bielorussia, che sarà introdotto in sala dall’autore della colonna sonora Lorenzo Tomio; e “Enzo Jannacci - Vengo anch’io”, appassionato ritratto diretto da Giorgio Verdelli dedicato a un genio della nostra canzone, anche autore di colonne sonore per il cinema.

Tra gli altri ospiti che si daranno appuntamento sull’isola: i compositori e musicisti Pivio, Riccardo Giagni, Michele Braga, Max Viale, la produttrice Francesca Cima, la montatrice Annalisa Forgione e la sound editor Daniela Bassani.

I live

Fiore all’occhiello della manifestazione sono i live, come l’immancabile concerto al tramonto nella cornice delle Ciassette. Venerdì 26, tra le rocce a picco sul mare, in scena il quartetto d’archi Gnu Quartet, formazione ligure che vanta tante collaborazioni e centinaia di palchi e che quest’anno, come il festival, festeggia 18 anni di attività. (red. est.)

