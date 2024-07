Cinema, la stagione estiva del riscatto In uscita Bellocchio, Costner e Keaton 

La stagione estiva del riscatto per le sale cinematografiche, cominciata alla grande con il successo di “Inside Out 2”, passa ora al vaglio di una settimana weekend adatta più ai cinefili che alle famiglie riunite.

Intanto si registra il ritorno in massa delle riedizioni. A cominciare dalla saga di “Spiderman”. Oggi toccherà a “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, al molto atteso “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio, fino all'avvio della retrospettiva dedicata da Lucky red allo Studio Ghibli (Palma d'oro all'ultimo festival di Cannes) con “Pioggia di ricordi” di Isao Takahata, tra i migliori allievi di Hayao Miyazaki.

Da oggi invece il candidato al successo è Kevin Costner che torna in sella come ai tempi di “Balla coi lupi” per la sua saga western inseguita da decenni.

I film

Ecco tutte le uscite in programma: “Acid” di Just Philippot con Guillaume Canet. Sono le piogge acide, in una Francia piegata dall'insolita calura estiva, a mettere in pericolo la popolazione, ormai sull'orlo di una catastrofe letale. Ne fa le spese la quindicenne Selma che chiede aiuto ai suoi genitori separati per trovare un rifugio sicuro. Di fronte al pericolo la famiglia si rinsalda.

“Horizon: an american saga” di e con Kevin Costner e con Dale Dickey e Sienna Miller. Presentato con clamore all'ultimo festival di Cannes, nato per la tv come serie di lungo respiro ma portato nelle sale per volontà del suo autore che cerca di emulare John Ford, il fluviale racconto ripercorre i 5 anni a cavallo della Guerra Civile, quando il colonialismo bianco si stava affermando a discapito delle popolazione indigene americane.

“Io & Sissi” di Frauke Finsterwalder con Sandra Hüller, Susanne Wolff e Tom Rhys Harries. Nella rigida etichetta di corte anche l'amicizia sincera tra due donne può essere guardata con sospetto e portare a conseguenze tragiche. Così accade a Irma che incontra la Principessa Sissi verso la fine della sua breve e sofferta vita, quando ha trovato rifugio in Grecia in una residenza per sole donne, lontano dai doveri di sovrana e dalle rigidità della corte.

Al Pacino

"La memoria dell’assassino” di e con Michael Keaton e con Al Pacino. Per tutta la vita è stato uno spietato e stimato sicario professionista ma adesso per John Knox le ombre dell'Alzheimer e della perdita di memoria si stanno addensando e lo hanno costretto a un anticipato ritiro. Finché alla sua porta bussa il figlio Miles, colpevole di omicidio e inseguito da killer che vogliono regolare i conti con lui, John dovrà ritrovare l'antica perizia e, con l'aiuto dell'amico Xavier, salvare il figlio e tenerlo lontano dalla polizia, prima di perdersi nell'oblio. Seconda e maiuscola prova da regista di Michael Keaton.

“La morte è un problema dei vivi” di Teemu Nikki con Pekka Strang, Jari Virman, Elina Knihtilä, Hannamaija Nikander, Pihla Penttinen, Iivo Tuuri, Tiina Weckström, Marjaana Maijala, Eero Milonoff. Una commedia dark che ha appassionato tutti i fans di questo originalissimo regista finnico. Ne sono protagonisti Arto e Risto, uniti dal mestiere (guidano carri funebri e recuperano corpi senza vita), ma opposti per natura: Arto è quasi senza cervello, Risto adora il gioco d'azzardo e si vanta di non avere cuore. Finché dovranno mettere in campo tutto quel che hanno per superare una prova senza appello…

Il feticcio

“Holy shoes” di Luigi Di Capua con Carla Signoris, Simone Liberati, Isabella Briganti, Denise Capezza, Ludovica Nasti, Orso Maria Guerrini. Quattro storie intrecciare da un unico feticcio: le scarpe come oggetto da status symbol e luogo del desiderio per persone in apparenza molto diverse tra loro. Il feticismo per un paio di sneakers mette in mostra la passione insana del nostro tempo per ciò che non abbiamo e crediamo possa definirci diversi da ciò che siamo. L'esordio di un regista di talento da tenere d'occhio.

"Woken” di Alan Friel con Erin Kellyman, Maxine Peake, Ivanno Jeremiah, Corrado Invernizzi. A metà fra thriller e dramma distopico il racconto vede al centro le paure di Anna,una giovane donna incinta che si sveglia dopo aver perso conoscenza forse per un incidente. Le persone che la circondano e la curano si dichiarano i suoi familiari, a cominciare dal marito James ma Anna proprio sembra non conoscerli.

Un arrivo inaspettato e minaccioso (due uomini sfigurati) sull'isoletta del Mare del Nord in cui è ambientata la storia, getta un'ombra diversa sul tutto: forse Anna fa parte di una piccola minoranza del genere umano che tenta di sopravvivere a una catastrofe epocale.

E lei porta in grembo un bimbo che potrebbe essere il futuro.

