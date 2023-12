Cinema in rivolta: «Un milione a una società di Roma» 

Il mondo del cinema sardo mostra la sua preoccupazione. Ieri mattina manifestazione all'assessorato alla Cultura e Spettacolo, in viale Trieste a Cagliari, per chiedere che la legge regionale 15/2006 (nota anche come "legge cinema") venga applicata come previsto.

Dal 2021, denunciano i circa 50 manifestanti, l'Assessorato ha stabilito di scorrere le graduatorie delle annualità precedenti, anziché avviare nuovi bandi, bloccando le nuove attività e mettendo in pericolo l’intero settore. «Serve una legge funzionante», dice il produttore cinematografico Tore Cubeddu. «Riteniamo sia una garanzia per tutti, vogliamo muoverci all'interno del quadro normativo esistente anche per essere tutti d'accordo e collaborare fra di noi. I bandi devono funzionare: il cinema ha una forte ricaduta sul territorio. È un'industria, non solo un vezzo culturale: ci aspettiamo che la legge torni pienamente operativa».

Alle vetrate dell'Assessorato sono stati affissi poster di diverse produzioni sarde, a testimoniare il valore del lavoro svolto dal mondo del cinema isolano: circa 500 le persone coinvolte, con apprezzamenti a livello nazionale e non solo, e un notevole indotto anche indiretto. «La legge esiste e chiediamo solo che venga applicata, non vogliamo rivoluzioni», segnala Paolo Zucca, regista di film come "L'arbitro" e "L'uomo che comprò la Luna". «Chiediamo che i finanziamenti per i film passino da questa legge: pochi giorni fa il Consiglio ha dato un milione a una casa di produzione romana, la Gika Productions, che non ha fatto nessun bando e non ha rispettato gli obblighi di ricaduta sul territorio previsti. Siamo seccati per questo modo di condurre le cose».

Ogni anno, lo stanziamento previsto per la “legge cinema” è sui 4 milioni: per il 2024 si chiede la pubblicazione dei bandi e l’integrazione con le risorse non spese nel 2023. «Molti colleghi stanno mollando e tanti giovani lasciano la Sardegna: c'è un'economia che gira attorno a questi fondi, un milione a una casa esterna per noi è una coltellata», è l'amarezza di Sara Arango, direttrice di fotografia.

