Cinema, il Volonté a Sonia Bergamasco 

In attesa del programma della XXI edizione del festival, “La valigia dell’attore” svela il volto del Premio Volonté 2024. Che appartiene alla brava e bella Sonia Bergamasco.

L’attrice milanese approderà a La Maddalena il 28 luglio per ritirare il prestigioso riconoscimento intitolato al grande Gian Maria Volonté, succedendo a Filippo Timi nell’albo d’oro. <Il poliedrico repertorio che l’ha vista cimentarsi nell’arte recitativa è un capolavoro di accostamenti stravaganti che farebbe l'invidia di un collezionista del bizzarro. Chi altro ha lavorato, per fermarci al cinema, con Marco Tullio Giordana e con Checco Zalone, con i fratelli Bertolucci (prima Giuseppe poi Bernardo) e con Franco Battiato, con Franco Giraldi e Roberta Torre, con Giuseppe Piccioni e con il trio Cortellesi-Albanese-Milani di “Come un gatto in tangenziale” 1 e 2?>, spiega Fabio Ferzetti, che collabora con Giovanna Gravina Volonté alla direzione artistica del festival e che il 28 luglio leggerà sul palco della Fortezza I Colmi le motivazioni del premio. Reduce dalle riprese del nuovo film di Marco Tullio Giordana “La vita accanto”, e impegnata attualmente, insieme a Claudio Santamaria e Anna Ferzetti, sul set del film “Il Nibbio”, il lungometraggio diretto da Alessandro Tonda dedicato a Nicola Calipari, Bergamasco (fanno sapere) sarà costretta a un toccata e fuga nella prima parte della kermesse, che quest’anno si sdoppierà in due momenti: dal 26 al 28 luglio e dal 6 all’8 dicembre.La formula è stata ideata ad hoc per ricordare il trentennale della morte di Volonté, scomparso il 6 dicembre 1994 a 61 anni. (i. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA