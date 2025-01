Cinema e spettacolo, workshop gratuito 

Una città sempre più indirizzata al mondo dello spettacolo, e in particolare del cinema. Nasce nell'Atene della Sardegna "Fare cinema a Nuoro", laboratorio di cinema gratuito per i ragazzi. Ai giovanissimi di Nuoro e Provincia, dai 13 ai 17 anni, viene proposto un workshop totalmente gratuito di 250 ore per una durata che va da gennaio a giugno di quest'anno nuovo.

L'iniziativa è organizzata dall'impresa sociale Nuovi Scenari, la cooperativa sociale Scenari Verdi, Con i bambini, Sedici modi di dire ciao e Giffoni. I posti sono limitati e le iscrizioni scadranno il 7 gennaio. Per informazioni e prenotazioni scrivere a farecinemanuoro@gmail.com o contattare il +39 3275769893.

Si tratta di un'opportunità per i giovanissimi che intendono anche e solo sperimentare il mondo del cinema o conoscerne gli aspetti del "dietro le quinte" interfacciandosi con professionisti e esperti del settore che li indirizzeranno al meglio in un territorio spesso svantaggiato per collocazione e servizi per gli adolescenti. Il progetto porta così avanti l'intento di coinvolgere e appassionare gli studenti nuoresi, e non solo, al mondo del teatro e del cinema.

