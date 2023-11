Cinema e spettacoli allo spazio Samsa 

Tornano il cinema e lo spettacolo nello spazio Samsa a Sestu, in via Gramsci 5, per la 12ª edizione di Rot’Art, organizzata dall’associazione Mezcla Intercultura. Via il primo dicembre alle 19 con “Le voci del Sant’Elia”, documentario di Emanuel Cossu diretto da Marco Camba e Gianluca Caboni sulla storia del celebre stadio del Cagliari, attraverso le voci di chi ci è stato.

L’otto dicembre alle 19 tocca a “Sardinia green trip”, il viaggio del documentarista Andrea Mura in giro per la Sardegna in cui ha documentato personaggi, aziende e realtà impegnate nella ricerca di un modo di vivere e consumare rispettoso della natura.

L’ultimo appuntamento, il 15 dicembre, alle 21, è con “Lampus, tronus, raju: signori grandi che fanno rap”, diretto da Mauro Mou, Su Dotoru e Alex P. È teatro musicale con racconti e letture interpretati da un attore, Mou, dal rapper su Dotori e dal dj Alex P. Gratuiti tutti gli spettacoli.

