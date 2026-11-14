Nozze d’oro a Cagliari si avvicina ai quattro lustri di vita e torna l’8 dicembre alle 17 al Padiglione D della Fiera con una manifestazione dedicata al capoluogo con ingredienti principali cinema e musica grazie al Premio “Tre Minuti di Celebrità a Cagliari” che ospita ogni anno personaggi illustri.

Un’edizione speciale dell’evento che l’associazione Spazio Aperto, attraverso il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Sarda e del Comune di Cagliari, organizza per creare un’importante iniziativa rivolta a tutti i cagliaritani ed in particolare agli anziani, ai giovani, alle donne, alle famiglie dei ceti meno abbienti e agli appassionati della settima arte.

L’ingresso è libero ma saranno ospiti graditissimi, con posto riservato, le coppie che nel 2026 festeggiano l’ambito traguardo dei 50 anni di matrimonio oltre a tutte le coppie che hanno partecipato nelle edizioni precedenti.

Molto atteso il nuovo cortometraggio realizzato dal collezionista Sergio Orani incentrato sul capoluogo sardo nel 1976, mentre lo storico fotografo della Regione Sarda Domenico Manca, decano dei professionisti isolani e proprietario di una collezione sterminata di fotografie d’epoca, proietterà uno scatto di quegli anni per far rivivere alle coppie le emozioni e le suggestioni del giorno delle nozze.

Dopo le proiezioni la musica dei Nomadi preceduto da alcuni interpreti isolani che canteranno celebri melodie di quel periodo e colonne sonore di importanti compositori.

Per prenotare i posti a sedere e ricevere la pergamena le coppie dovranno contattare i numeri 3290277034 oppure 3395772318.

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