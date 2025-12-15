Cinema e lingue minoritarie col Premio Kentzeboghes 

Dalla storia delle donne internate nei manicomi in Sardegna alle memorie femminili sulle miniere d'argento fino a un viaggio a bordo dell’ultimo tram. Stasera, alle 19, a Cagliari, al Teatro Adriano di via Sassari, si terrà la serata finale di premiazione del Premio Kentzeboghes, il concorso dedicato ai progetti cinematografici realizzati nelle lingue minoritarie italiane organizzato dall’associazione Culturale Babel.

Al centro della serata la presentazione dei film nati dai progetti vincitori della precedente edizione del Premio, che dopo un anno di lavoro arrivano finalmente sul grande schermo. Il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Mamas in Umbra” di Viviana Mura, primo premio per i progetti cinematografici nelle lingue della Sardegna 2024. Si tratta di un docufilm sulla storia dell'internamento psichiatrico femminile in Sardegna dal 1803 al 1977). Attraverso testimonianze e ricostruzioni drammatiche, il film restituisce voce alle donne rinchiuse non per malattia mentale ma per aver trasgredito le norme sociali: amori proibiti, maternità illegittime, spiriti liberi. Sarà presentato anche “Maestrale” di Stefania Muresu, secondo premio dell’edizione 2024. Tra il mare e le rovine di un’antica miniera d’argento, emergono dal sottosuolo frammenti di memorie perdute. Il documentario ricostruisce, attraverso voci femminili e materiali d’archivio, la memoria di un luogo simbolo della Sardegna mineraria. Completa il programma “Urtimu Tram” di Antonello Deidda. Due pensionati di un'azienda di trasporti decidono di rubare un autobus.

Nel corso della serata verranno inoltre premiati il miglior cortometraggio realizzato nei laboratori di produzione cinematografica “Kentzeboghes Cine Contest” e proclamati i vincitori del Premio Kentzeboghes 2025. Interverranno il direttore artistico Paolo Carboni, il produttore cinematografico Salvatore Cubeddu e i rappresentanti della Società Umanitaria: Paolo Serra, direttore regionale in Sardegna, insieme ai direttori di Cagliari, Alghero e Carbonia – Antonello Zanda, Alessandra Sento e Moreno Pilloni. La serata sarà presentata da Alessia Simoncelli.

