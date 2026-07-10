Cinema di denuncia, cortometraggi al via 

Dopo il successo della prima edizione torna Off, l’Orgosolo film festival, cinema di denuncia, lotta e resistenza. In vista della rassegna dal 10 e 13 settembre prevista una speciale anteprima con proiezioni e dibattiti a Orgosolo il 12, 17, 31 luglio al “Bar degli artisti” (via Nuoro 5) con inizio alle ore 19.

Il 12 luglio c’è la proiezione del cortometraggio “Island for rent” di Elio Turno Arthemalle e Salvatore Cubeddu. Il 17 luglio il cortometraggio “Polvere” di Paolo Carboni sulla tragica vicenda giudiziaria di Aldo Scardella, l’universitario che nel 1985 fu ingiustamente arrestato a Cagliari con l’accusa di omicidio: si tolse la vita in carcere, da innocente, dopo 185 giorni di reclusione. Il 31 luglio il documentario “Guai ai vinti” di Paolo Carboni, ispirato alle iniziative dell’Associazione italiana esposti all’amianto. Prevista la realizzazione di due laboratori di cinema curati dal regista Antonio Congiu. Si concluderanno con la realizzazione di un cortometraggio realizzato dagli alunni che verrà proiettato nel festival di settembre. La direzione artistica del festival è di Paolo Carboni e Daniele Gaglianone.

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