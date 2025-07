“Cinema delle Terre del Mare” ad Alghero Il pubblico ha premiato Ilaria Congiu 

È Ilaria Congiu con il film “Breath” (Italia, Francia, Tunisia, Senegal, 2024) la vincitrice della prima edizione del Premio del Pubblico “Cinema delle Terre del Mare”, riconoscimento che il festival organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero ha ideato per valorizzare lo sguardo di spettatrici e spettatori sui lavori proposti nei giorni scorsi all’interno della sezione Immersioni. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera negli spazi di Lo Quarter dove per il suo intenso documentario sul mare e sugli impatti dei cambiamenti climatici, Ilaria Congiu ha ricevuto il Premio del Pubblico, l’opera d’arte Visioni senza Tempo realizzata dall’artista Maximiliano D’Orsi in cui la posidonia e la pellicola cinematografica si incontrano creando storie che nuotano nell’eterno, e da cui emergono la Pintadera di Torralba e il Bogamarì, simbolo di una tradizione che si fonde con l’innovazione.

Intanto, oggi “Cinema delle Terre del Mare” prosegue con un itinerario alla riscoperta del Parco di Porto Conte: partenza alle 9 da Casa Gioiosa, per rivivere la leggendaria lavorazione del film “Boom” del regista inglese Joseph Losey. Tra storia e leggenda l’itinerario restituisce il mito e l’ordinario della coppia dei sogni Liz Taylor e Richard Burton. Alle 20, a Villa Mosca, la presentazione del saggio di Nadia Rondello “Antonio Simon Mossa e il cinema”.

