Cinema: Daniela Poggi sabato a Cagliari al Teatro Adriano 

Un’attrice raffinata e di grande esperienza, che ha iniziato a calcare i palcoscenici nel 1978 accanto a Walter Chiari e contestualmente a stare dietro la telecamera e la cinepresa: per la serata conclusiva della 16esima edizione del PuntodiVista FilmFestival, sabato arriva a Cagliari Daniela Poggi.

La madrina scelta da Art’In Produzioni sarà dalle 20.30 al Teatro Adriano di Cagliari per la cerimonia di premiazione, lei che tempo fa si è misurata anche con i short film in quanto ha diretto due cortometraggi, “Viaggio d’amore” (nel 1995) e “Non si paga social theatre” (2007).

E anche per la sua altra grande passione, ovvero diffondere la cultura. Per farlo più da vicino, da qualche anno ha costituito un’impresa sociale, si chiama Bottega Poggi e vanta numerosi progetti in cantiere a disposizione delle nuove generazioni. «Ritengo un dovere dare spazio ai giovani - le piace sempre ricordarlo - perché si mettano in gioco e diventino protagonisti della loro esistenza, soprattutto in un momento in cui il loro linguaggio è profondamente mutato e dobbiamo intercettare il loro pensiero».

Ospite d’onore perfetta per l’edizione 2023 del PuntodiVista FilmFestival. Durante la serata di sabato saranno scelti i migliori corti tra i 16 approdati in finale ma ci sarà lo spazio anche per una intervista all’artista condotta dalla giornalista Simonetta Selloni, presidente dell’Associazione Stampa Sarda. Sarà l’occasione per ripercorrere la sua lunghissima carriera attraverso aneddoti e ricordi come può fare solo chi ha lavorato con tantissimi attori di fama internazionale e sotto la guida dei migliori registi. Le “Incursioni corsare” delle attrici e cantanti Manuela Loddo e Rossella Faa, con l’accompagnamento musicale del maestro Salvatore Spano, arricchiranno un appuntamento di per sé interessante, vista l’elevata qualità dei cortometraggi in concorso quest’anno. Per prenotare un posto è necessario contattare il numero 351-6428357, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. (gr. pi.)

