Cinema: 15 attori protagonisti 

Ciak, si gira. Sanluri in questi giorni si è trasformata in un set cinematografico per un progetto a scopo sociale, una vicenda incentrata sul malato Alzheimer e le componenti coinvolte, in particolare i familiari. La storia, totalmente ambientata in città, sarà occasione di promozione del luogo anche attraverso il grande schermo. Gli attori protagonisti, 15 in tutto, fanno parte compagnia teatrale Su Spassiu. «Con la nascita del teatro in città – dice il regista Marco Melis - ho visto diversi spettacoli con gli attori di Su Spassiu. È qui è nata l’idea di coinvolgerli in un film».

Melis, dopo il successo del film “Cicytella” tratto da un racconto di Grazia Deledda, punta molto su questa nuova pellicola, si spera possa essere pronta a primavera. Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «Anche il cinema rappresenta un veicolo e una grande opportunità per far conoscere Sanluri al grande pubblico. Sosteniamo sempre iniziative che danno visibilità al nostro territorio”. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA