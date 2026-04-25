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Sestu.
26 aprile 2026 alle 00:26

Cinelli, un volontario con il metal detector 

Ha ritrovato dopo 15 anni la fede nuziale di un suo collega: «È il nostro record» 

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Quindici anni, un giorno dopo l’altro, ascoltando il bip del rilevatore, il metal detector, con le mani che cercano tra acqua e sale, un ricordo, una vita. Fino a ritrovarla. È successo sulla spiaggia del Poetto quando Marco Cinelli, sestese doc , ha ritrovato una fede nuziale dell’amico Walter Aresti. Smarrita nel 2011, il ricordo del giorno più bello, il matrimonio con la moglie, Veronica Gargiulo. Il ritrovamento è il record nazionale per l’associazione Sos Metal Detector, di cui Cinelli fa parte, che si occupa di cercare oggetti smarriti, con un valore affettivo o economico.

Il ritrovamento

Così Aresti, cagliaritano: «Ho perduto la mia fede nuziale una mattina d’estate, mentre nuotavo in acqua, davanti al lido dell’Esercito. Ci sono rimasto davvero male, ero sposato solo da un anno. Continuavo a pensarci, ma è stato Marco a parlarmi della possibilità di ritrovarlo. Così cinque anni fa ho comprato il dispositivo e appena possibile andavo a cercare sulla spiaggia». I due si davano il cambio, alla fine però Cinelli ha fatto il ritrovamento: «Un pomeriggio mi ha scritto, e sono corso per poterla tenere finalmente in mano. Nel frattempo naturalmente avevo comprato un anello nuovo, ma in tanti anni non mi sono mai arreso, lo dovevo alla promessa fatta il giorno del mio matrimonio».

La storia

Cinelli racconta: «Ho scelto questo hobby per una curiosità innata e voglia di esplorare, e poi per l’adrenalina di scoprire piccoli tesori. Prima praticavo snorkeling e pesca subacquea. Una volta da subacqueo ho trovato un’anfora di epoca nuragica nelle acque del Poetto. Io e Walter siamo colleghi, ma in tanti anni ho trovato tanti oggetti che per le persone avevano un immenso valore affettivo, ho visto persone commuoversi. Spesso, per trovare qualcosa bastano pochi minuti, se ti attivi da subito. Come quella volta che ho trovato la fede di un turista svizzero, il giorno dopo che, sul campo da calcio, l’Italia aveva perso con la Svizzera. Una piccola rivincita», sorride Cinelli, «oppure quando un altro signore aveva perso la sua fede, il figlio non credeva che l’avremmo ritrovata, ma l’abbiamo smentito in pochi minuti».

Volontariato

Tutto da volontario, come gli altri dell’associazione: «La nostra prima missione è aiutare, siamo presenti in tutta Italia», racconta il presidente dell’associazione in Sardegna, Giorgio Falchi. «Siamo coadiutori giudiziari, collaboriamo con le forze dell’ordine e anche con le Soprintendenze per trovare oggetti pericolosi o reperti. Siamo anche federazione sportiva. E da poco abbiamo una app e un centralino, al 331/8985097. Se perdete qualcosa basta cercarci, e arriverà il volontario più vicino. E stavolta quando Marco ha trovato l’anello aveva il mio metal detector, il suo era rotto». Walter continua: «Voglio ringraziare Marco perché mi ha dato uno scopo, una speranza. È un oggetto piccolo, ma davvero importante». Veronica Gargiulo aggiunge: «Quasi non ci speravo più, è stata una sorpresa meravigliosa, e sarò sempre in debito con Marco Cinelli».

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