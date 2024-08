Cincinnati, Sinner avanti 

Vince in due set ma non senza qualche patema Jannik Sinner nel match d'esordio nel torneo di Cincinnati. Nei sedicesimi del Masters 1000 dell’Ohio, il numero uno del mondo azzurro ha superato in due set 6-4, 7-5 l'americano Alex Michelsen. In attesa di verificare la propria tenuta (alla luce di possibile recidive all’anca dolente) e il prossimo avversario da scegliere tra baez e Thompson, l’altoatesino è sicuro di restare numero 1 del mondo almeno sino all’inizio degli Us Open, anche in caso di successo di Carlos Alcaraz, che esordirà contro Gael Monfils.

Gli altri italiani

Nel programma di ieri c’erano altri tre italiani: Matteo Arnaldi (atteso da una battaglia con l’argentino Etcheverry), Lorenzo Musetti (contro l’americano Frances Tiafoe) e Matteo Berrettini. Il romano era partito benissimo contro Holger Rune (numero 15 del seeding) vincendo 6-2 il primo set, poi ha subito il perentorio ritorno del danese (1-6). Nel set decisivo, Rune ha trovato subito due break andando sul 3-0. Berrettini ne ha recuperato uno ma non ha avuto altre chance e si è dovuto arrendere per 6-4 dopo poco più di un’ora e tre quarti di gioco.

L’intervista

Prima del match, Berrettini aveva risposto alle domande di Andy Roddick, ultimo statunitense numero 1 del mondo: «L'Italia è un Paese di tifosi di calcio ma adesso quando c'è un grande match di tennis la nazione si ferma un po' e questo mi fa sentire enormemente fiero. Penso che abbiamo fatto una strada enorme, e il meglio deve ancora venire», le sue parole. «Nel tennis è importante giocare con continuità», ha anche detto riferendosi ai tanti infortuni patiti negli ultimi due anni: «Mi mettevo addosso molta pressione perché non volevo perdere posizioni in classifica. Ma le cose non andavano bene e a un certo punto ho sentito il bisogno di staccare, di alleggerirmi, ritrovare la gioia per il tennis. E ora sono tornato». Sperando di non trovarsi ancora Sinner sulla propria strada come a Wimbledon: «Il livello era davvero altissimo: mi auguro che non succeda di nuovo allo Us Open, per nessuno di noi due», ha concluso.

Il torneo femminile

Poca fortuna anche per Lucia Bronzetti, numero 68 del mondo, ieri al primo turno della versione Wta del torneo americano. L’ha fermata in tre set (6-4, 3-6, 7-6) la 21enne spagnola Jessica Bouzas Maneiro (91 del mondo) dopo quasi tre ore di lotta.

