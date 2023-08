Cincinnati perde subito Berrettini 

Cincinnati. La pioggia ha complicato il programma ieri al combined 1000 di Cincinnati dove sono impegnati diversi italiani.

In campo maschile, Matteo Berrettini è stato subito battuto in tre set dal canadese Felix Auger-Aliassime, nonostante un promettente avvio. Il romano si è preso il primo set (6-4), poi negli altri due non è stato altrettanto solido: 6-2, 6-3.

In programma ieri c’erano anche il match tra Lorenzo Sonego e il russo Alexander Shevchenko e tra Lorenzo Musetti e il britannico dan Evans. Già al secondo turno Jannik Sinner, che può recuperare dalla fatiche del vittorioso torneo di Toronto, che l’ha lanciato al numero 6 del ranking Atp.

Nel tabellone femminile, una sorriso a metà per i colori italiani. Jasmine Paolini festeggia il balzo di sei posizioni nella classifica Wta (adesso è 43), battendo agevolmente l’ucraina Marta Kostyuk (32) per 6-2, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Attende la spagnola Bucsa ma più probabilmente la svizzera Bencic. Fuori invece Elisabetta Cocciaretto (30), superata in due set per 7-5, 6-2 dall’americana Sloane Stephens. Sfida italoamericana al primo turno anche quella giocata nella notte tra Bernarda Pera e Martina Trevisan (63), con vista su un sedicesimo di ferro contro Jessica Pegula, fresca vincitrice a Montreal e n. 3 del mondo.

