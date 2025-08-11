Cincinnati, Nardi cerca il bis 

La settimana del tennis azzurro si è aperta con una vittoria nell'Atp1000 di Cincinnati. Nella notte tra domenica e lunedì, Luca Nardi, in tabellone grazie a una wild card, l'ha spuntata 6-7(5) 6-3, 6-4 in due ore e 28' di gioco sul canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 24. Per il 22enne pesarese, numero 98 delle classifiche mondiali, oggi ci sarà un altro match non agevole: nei sedicesimi di finale, cercherà di sorprendere il ceco Jakub Mensik, numero 16 del seeding. Chi vince sfiderà poi negli ottavi il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (seconda testa di serie) e il serbo Hamad Medjedovic.

Notte azzurra

Mentre questa notte, gli appassionati italiani hanno dovuto fare le ore piccole per vedere i match che hanno visto in campo gli azzurri per i sedicesimi di finale della parte alta del singolare maschile. Sul Campo Centrale dell'impianto di Mason, prima Lorenzo Sonego, accreditato della testa di serie numero 31, è andato all'assalto dello statunitense Taylor Fritz, numero 4 del tabellone, poi è toccato al numero 1 Atp Jannik Sinner affrontate il canadese Gabriel Diallo. Match non agevole per Sonego, che aveva incontrato il 28enne californiano in sette occasioni, vincendo solo i due match disputati sulla terra battuta (l'ultima nelle semifinali dell'Atp250 di Cagliari poi vinto dal 30enne torinese nel 2021) e perdendo proprio su questi campi in due set due anni fa. Sinner è sceso invece in campo da favorito del suo match. I due atleti non si erano mai incontrati, ma sicuramente il campione uscente (che compirà 24 anni sabato), ricordava come due anni fa, sul veloce indoor di Bologna, l'avversario (nato a Montreal un mese dopo di lui) aveva sorpreso Lorenzo Musetti in Coppa Davis, battendolo in due set grazie a un servizio potente e a un uno-due che aveva lasciato fermo in più occasione il 23enne carrarino.

Paolini e Bronzetti

Due italiane scenderanno in campo oggi, all'inseguimento di un posto negli ottavi di finale del singolare femminile. La testa di serie numero 7 Jasmine Paolini, dopo la vittoria di carattere contro la greca Maria Sakkari, cercherà di alzare il livello contro la statunitense Ashlyn Krueger (numero 26 del tabellone), avversaria mai incontrata in precedenza. Lucia Bronzetti, invece, andrà all'assalto della lettone Jelena Ostapenko (numero 23), che la battè in due set al Roland Garros 2022, unico precedente tra la 26enne romagnola e la 28enne di Riga, vincitrice nello Slam parigino del 2017.

Doppi tricolori

Tanti italiani nei doppi in programma oggi. Per il sedicesimi di finale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (teste di serie numero 6) incontrano lo statunitense Nathaniel Lammons e l'olandese David Pel, Musetti e Sonego sfidano gli argentini Maximo Gnzalez e Andres Molteni, mentre Luciano Darderi, in coppia con l'ellenico Stefano Tsitsipas, affronta il monegasco Hugo Nys e il francese Edouard Roger-Vasselin. Nel femminile, Sara Errani e Paolini, numero 1 del tabellone del doppio, che hanno esordito battendo 6-3, 7-6(4) la serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova.

Carboni e Todi

Lorenzo Carboni è in tabellone nell'Atp Challenger 75 di Todi. Il 19enne algherese, numero 552 della classifica mondiale, ha ricevuto una wild card per il main draw ed esordirà oggi (secondo incontro sul Campo Centrale, a partire dalle 10), contro il qualificato Gianmarco Ferrari, 25enne mancino pratese (594 Atp).



