Cincinnati, il ritorno del re 

Cincinnati. Tre settimane dopo la finale di Wimbledon riparte da Cincinnati la sfida tra il numero uno Jannik Sinner e il numero due, Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che è chiamato a recuperare punti per avvicinarsi in chiave ranking. L’altoatesino debutterà nella giornata odierna contro il colombiano Daniel Elahi Galan (144 Atp), l’iberico attendeva il vincitore della sfida tra Mattia Bellucci e il bosniaco Damir Dzumhur che si è disputata ieri a tardissima serata. «Ci sono tante cose che voglio ancora aggiungere al mio gioco ma, per quel che riguarda gli obiettivi in campo la volontà è quella di tornare al numero 1 del ranking entro la fine dell'anno. Sarà questo l'obiettivo di questa seconda metà di stagione». Il guanto di sfida al rivale Sinner è lanciato e, rispetto a Sinner che ha solo da perdere rispetto alle due vittorie di Cincinnati e New York, il murciano può guadagnare tanti punti. Intanto l’aritmetica ha già assicurato a entrambi un posto alle Atp Finals, per la gioia del pubblico di Torino.

I match di ieri

Nelle partite giocate ieri, Luca Nardi (98 Atp) ha domato in due set il bizzoso argentino Thiago Agustin Tirante (135) con il punteggio di 6-4, 7-6(5) dopo aver più volte rischiato di essere portato al terzo. Lo attende il canadese Shapovalov. Oggi sono in programma i match di Lorenzo Sonego (contro il belga Zizou Bergs), Flavio Cobolli (contro il francese Terence Altmane) e Lorenzo Musetti contro Benjamin Bonzi che ha eliminato Matteo Arnaldi.

Nel tabellone femminile, Lucia Bronzetti ha soffeto per avere la meglio sulla cinese Lin Zhu: 6-7, 6-2, 7-6. Jasmine Paolini (n. 7), invece, attende al secondo turno la vincitrice del match giocato ieri sera tra l’ex numero 3 del mondo, la greca Maria Sakkari (attuale 65) e la russa Kamilla Rakhimova (67).

Canada giovane

Intanto giovedì notte si sono conclusi i due “1000” canadesi con il trionfo a Montreal della diciottenne di casa, Viktoria Mboko, numero 85 Wta (da lunedì sarà 24), autentica rivelazione del torneo, che ha battuto Naomi Osaka con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1. Un successo che ha fatto esploder anche lo stadio di Toronto dove era in corso la finale maschile: il 22enne americano Ben Shelton ha superato il russo Karen Khachanov per 6-7, 6-4, 7-6.

